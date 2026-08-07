Un operativo de la Policía Federal Argentina desarticuló este viernes un presunto punto de venta de estupefacientes que funcionaba en un domicilio de la Villa Don Arturo, en el departamento Santa Lucía. El procedimiento fue el resultado de varias semanas de investigación encubierta y estuvo ordenado por la Justicia Federal bajo directivas de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del fiscal Francisco Maldonado y la auxiliar fiscal Mariana Gauto Baloc.
La PFA desarticuló un kiosco de droga y cayó un hombre buscado desde 2023
La Policía Federal allanó un domicilio de Villa Don Arturo y desarticuló un punto de venta de cocaína. Secuestraron dosis listas para comercializar, dinero y elementos de fraccionamiento. Además, detuvieron a dos personas.