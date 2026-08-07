La PFA desarticuló un kiosco de droga y cayó un hombre buscado desde 2023

Al ingresar al domicilio, los investigadores secuestraron numerosas dosis de clorhidrato de cocaína listas para su comercialización, dinero en efectivo bajo investigación por su presunto vínculo con la actividad ilícita y distintos elementos destinados al corte, estiramiento y fraccionamiento de la droga. Todo quedó a disposición de la Justicia Federal.

Como consecuencia del procedimiento, fue detenida la principal investigada en la causa, quien quedó a disposición de la Justicia Federal para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Mientras se desarrollaba el allanamiento, los efectivos identificaron a un hombre que registraba un pedido de captura vigente desde 2023. El sujeto era requerido por el Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia y permanecía en estado de rebeldía desde hacía tres años. Fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

Un solo operativo, dos resultados: un kiosco de droga desarticulado y un prófugo de larga data fuera de circulación.