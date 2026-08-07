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La PFA desarticuló un kiosco de droga y cayó un hombre buscado desde 2023

La Policía Federal allanó un domicilio de Villa Don Arturo y desarticuló un punto de venta de cocaína. Secuestraron dosis listas para comercializar, dinero y elementos de fraccionamiento. Además, detuvieron a dos personas.

Un operativo de la Policía Federal Argentina desarticuló este viernes un presunto punto de venta de estupefacientes que funcionaba en un domicilio de la Villa Don Arturo, en el departamento Santa Lucía. El procedimiento fue el resultado de varias semanas de investigación encubierta y estuvo ordenado por la Justicia Federal bajo directivas de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del fiscal Francisco Maldonado y la auxiliar fiscal Mariana Gauto Baloc.

Durante las semanas previas al allanamiento, efectivos de la División Unidad Operativa Federal realizaron vigilancias encubiertas que permitieron documentar un movimiento constante de personas que concurrían al inmueble para adquirir dosis de cocaína. Entre quienes acudían al lugar se encontraban jóvenes de la zona. Con esa evidencia reunida, la Justicia Federal autorizó el procedimiento.

Lo que encontraron adentro

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Al ingresar al domicilio, los investigadores secuestraron numerosas dosis de clorhidrato de cocaína listas para su comercialización, dinero en efectivo bajo investigación por su presunto vínculo con la actividad ilícita y distintos elementos destinados al corte, estiramiento y fraccionamiento de la droga. Todo quedó a disposición de la Justicia Federal.

Como consecuencia del procedimiento, fue detenida la principal investigada en la causa, quien quedó a disposición de la Justicia Federal para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Mientras se desarrollaba el allanamiento, los efectivos identificaron a un hombre que registraba un pedido de captura vigente desde 2023. El sujeto era requerido por el Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia y permanecía en estado de rebeldía desde hacía tres años. Fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

Un solo operativo, dos resultados: un kiosco de droga desarticulado y un prófugo de larga data fuera de circulación.

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