Dos nuevos operativos por drogas reactivaron una investigación que comenzó en 2025

Además de la droga, los efectivos secuestraron dinero en efectivo. Por este procedimiento quedó detenido y vinculado a la causa un hombre de 35 años, de apellido Herrera, quien quedó a disposición de la Justicia Federal.

La investigación busca determinar ahora el origen de la sustancia y el rol que habría tenido el detenido dentro de la actividad investigada. El segundo operativo se concretó en una vivienda ubicada en el Barrio Noroeste III.

En este caso, los efectivos no informaron sobre el hallazgo de droga, pero sí secuestraron documentación considerada de interés para la investigación, que fue incorporada al expediente judicial.

Ambos procedimientos forman parte de una pesquisa que continúa abierta y que apunta a establecer cómo funcionaba una presunta estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes.

La investigación comenzó con 18 allanamientos

Los nuevos procedimientos tienen como antecedente una investigación de mayor alcance que tuvo un fuerte despliegue en diciembre de 2025. En aquella oportunidad, la Justicia Federal había ordenado 18 allanamientos simultáneos en distintos barrios de Santa Lucía, Chimbas y Rawson.

Los operativos permitieron avanzar contra una organización que, según la investigación, se dedicaba a la comercialización de drogas en diferentes sectores del Gran San Juan. Como resultado de aquellos procedimientos fueron detenidas 16 personas y se secuestraron aproximadamente 6 kilos de cocaína y más de $13 millones en efectivo.

Ahora, con los allanamientos realizados en Villa del Sur y Noroeste III, la causa vuelve a sumar movimientos y nuevos elementos que serán analizados por la Justicia Federal. La investigación continúa para determinar el alcance de las operaciones, establecer posibles conexiones con los hechos ya investigados y definir la situación procesal de las personas vinculadas al expediente.