Con un penal polémico en contra, el Verdinegro se trajo un empate de Tucumán

El equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli salió a jugar con un esquema 4-3-3, con Facundo Nadalín, Mauro Osores, Manuel Cocca y Hernán Zuliani en la defensa; Federico Murillo, Leonardo Monje y Sebastián Jaurena en la mitad de la cancha; y Sebastián González, Nazareno Funez y Franco Coronel en el ataque.

"Gabriel Carabajal"



Por el gol del jugador de San Martín de Tucumán ante San Martín de San Juan. pic.twitter.com/Lli78CNwdT — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 9, 2026

La reacción después del penal fue uno de los aspectos más importantes para el conjunto sanjuanino. San Martín no tuvo tiempo de quedar condicionado por el golpe: encontró el empate rápidamente y pudo sostener el resultado durante el resto del encuentro.

Con el partido en marcha, el entrenador verdinegro movió el banco para intentar sostener la intensidad del equipo. A los 57 minutos, salieron Víctor Salazar y Milton Ríos, reemplazados por Jorge Juárez y Nicolás Castro. Luego, a los 72 minutos, dejaron la cancha Álvaro Veliez y Bruno Cabrera, mientras ingresaron Gastón Monroy y Alan Cisnero.

"Brian Ferreyra"



Por el insólito penal que cobró el árbitro a favor de San Martín de Tucumán ante San Martín de San Juan. pic.twitter.com/0bSYaE0rAy — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 9, 2026

Ahora, a recibir a Deportivo Madryn

Con el empate en Tucumán, San Martín cerró una nueva presentación como visitante y ahora volverá a jugar ante su gente.En la próxima fecha, el Verdinegro recibirá a Deportivo Madryn, mientras que San Martín de Tucumán visitará a Racing de Córdoba.

El 1-1 le permite al equipo sanjuanino regresar con un punto de una cancha complicada, después de haber reaccionado apenas tres minutos después de quedar en desventaja.