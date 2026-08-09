Con un penal polémico en contra, el Verdinegro se trajo un empate de Tucumán

El equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli salió a jugar con un esquema 4-3-3, con Facundo Nadalín, Mauro Osores, Manuel Cocca y Hernán Zuliani en la defensa; Federico Murillo, Leonardo Monje y Sebastián Jaurena en la mitad de la cancha; y Sebastián González, Nazareno Funez y Franco Coronel en el ataque.
La reacción después del penal fue uno de los aspectos más importantes para el conjunto sanjuanino. San Martín no tuvo tiempo de quedar condicionado por el golpe: encontró el empate rápidamente y pudo sostener el resultado durante el resto del encuentro.
Con el partido en marcha, el entrenador verdinegro movió el banco para intentar sostener la intensidad del equipo. A los 57 minutos, salieron Víctor Salazar y Milton Ríos, reemplazados por Jorge Juárez y Nicolás Castro. Luego, a los 72 minutos, dejaron la cancha Álvaro Veliez y Bruno Cabrera, mientras ingresaron Gastón Monroy y Alan Cisnero.
Ahora, a recibir a Deportivo Madryn
Con el empate en Tucumán, San Martín cerró una nueva presentación como visitante y ahora volverá a jugar ante su gente.En la próxima fecha, el Verdinegro recibirá a Deportivo Madryn, mientras que San Martín de Tucumán visitará a Racing de Córdoba.
El 1-1 le permite al equipo sanjuanino regresar con un punto de una cancha complicada, después de haber reaccionado apenas tres minutos después de quedar en desventaja.