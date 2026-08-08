Un hombre de 26 años fue aprehendido en el departamento Pocito acusado de violar la Ley de Maltrato y Crueldad Animal. Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se desplegó en la intersección de calle Centenario y República Argentina durante recorridas de prevención a cargo del Comando Norte.
Pocito: detuvieron a un joven por circular con un caballo desnutrido
El sujeto circulaba en una carretela con un caballo en avanzado estado de desnutrición. Se ofuscó con la Policía y quedó a disposición de Flagrancia. La ONG Mundo Patitas iniciará acciones legales.