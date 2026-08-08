Pocito: detuvieron a un joven por circular con un caballo desnutrido

Los efectivos advirtieron la presencia de una carretela que realizaba maniobras bruscas entre la calzada y la banquina. Al interceptar el vehículo, constataron el evidente deterioro físico y el estado de desnutrición del equino que tiraba del carro.

Al ser entrevistado por el personal actuante, el conductor, identificado de apellido Estrella, se ofuscó de forma agresiva y terminó aprehendido en el lugar.