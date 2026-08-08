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Pocito: detuvieron a un joven por circular con un caballo desnutrido

El sujeto circulaba en una carretela con un caballo en avanzado estado de desnutrición. Se ofuscó con la Policía y quedó a disposición de Flagrancia. La ONG Mundo Patitas iniciará acciones legales.

Un hombre de 26 años fue aprehendido en el departamento Pocito acusado de violar la Ley de Maltrato y Crueldad Animal. Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se desplegó en la intersección de calle Centenario y República Argentina durante recorridas de prevención a cargo del Comando Norte.

Los efectivos advirtieron la presencia de una carretela que realizaba maniobras bruscas entre la calzada y la banquina. Al interceptar el vehículo, constataron el evidente deterioro físico y el estado de desnutrición del equino que tiraba del carro.

Al ser entrevistado por el personal actuante, el conductor, identificado de apellido Estrella, se ofuscó de forma agresiva y terminó aprehendido en el lugar.

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En la causa intervino el Sistema Acusatorio bajo el procedimiento de Flagrancia. Asimismo, representantes de la asociación proteccionista Mundo Patitas confirmaron que iniciarán acciones legales contra el imputado. En la Comisaría 17ma, un médico veterinario examinó al animal y constató formalmente su delicado estado de salud.

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