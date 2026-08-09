Se incendió una vivienda, rescataron a cinco personas y hubo dos heridos

Entre las personas rescatadas había dos adultos y tres menores de edad.

Una mujer de 64 años sufrió quemaduras en la espalda, manos y antebrazos como consecuencia de la exposición al fuego. Además, un hombre de 76 años debió ser trasladado por inhalación de monóxido de carbono. Los tres menores, en tanto, fueron asistidos y se encontraban fuera de peligro.

Cuatro ambulancias y Bomberos trabajaron en el lugar

Tras el rescate, las cinco personas fueron trasladadas al Hospital Marcial Quiroga para recibir atención médica. El operativo demandó la intervención de cuatro ambulancias, además del personal del Destacamento de Bomberos N° 1 de Rawson, que trabajó para controlar y extinguir el foco ígneo.

El fuego provocó importantes daños materiales dentro de la vivienda. Entre los elementos afectados se encontraban una heladera, un aire acondicionado y distintos electrodomésticos, además de sectores de la cocina.

Según la información aportada en el lugar, en el domicilio también se desarrollaba una actividad de elaboración de comidas rápidas, por lo que buena parte del equipamiento utilizado para esa tarea quedó afectado por las llamas.

Una fuga de gas, bajo investigación

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el incendio podría haberse iniciado durante un cambio de garrafa, momento en el que aparentemente se habría producido una fuga de gas.

Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada mediante las pericias correspondientes, que permitirán establecer con precisión cómo comenzó el fuego y cuál fue el mecanismo que provocó su propagación dentro de la vivienda.

Mientras Bomberos trabajaba para controlar las llamas, la prioridad de los efectivos fue poner a salvo a quienes permanecían dentro del inmueble. El siniestro dejó como principal saldo a una mujer con quemaduras y un hombre afectado por inhalación de monóxido de carbono, además de importantes pérdidas materiales en la vivienda.