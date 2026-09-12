La reconocida cantante y actriz estadounidense Lady Gaga fue mamá por primera vez, junto a su prometido, el empresario filántropo Michael Polansky: la “Mother Monster”, fue vista con su bebé en la ciudad californiana de San Francisco.
Lady Gaga se convirtió en madre
La artista, de 40 años, y Polansky, de 42, fueron fotografiados durante un paseo en el norte de California, en imágenes difundidas inicialmente por el sitio estadounidense Page Six, que mostró a Gaga cuando cargaba al bebé en un fular en el pecho mientras caminaba junto a su pareja.