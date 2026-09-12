Lady Gaga se convirtió en madre

La maternidad era un deseo que Gaga había expresado públicamente en distintas oportunidades. En octubre de 2025, durante una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert, la cantante se refirió a su intención de formar una familia y definió la maternidad como su siguiente rol de relevancia: “Lo que de verdad quiero es ser madre. Ese será mi próximo papel protagonista, espero”.

Se trata del primer hijo de Gaga y Polansky, que mantienen una relación desde fines de 2019 y se comprometieron en 2024. La cantante hizo público el compromiso durante los Juegos Olímpicos de París, cuando presentó al empresario como su prometido.

Polansky es un empresario y ejecutivo vinculado al sector tecnológico y la filantropía, mientras que la pareja mantuvo durante los últimos años un perfil relativamente reservado respecto de su vida privada.

En los últimos meses, esa exposición se redujo todavía más luego de que Gaga terminara en abril su gira internacional que había comenzado en 2025 y contó con presentaciones en distintos países. Desde entonces, la artista tuvo menos apariciones públicas