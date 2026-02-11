"
Allanamiento en Rawson: secuestraron cocaína, armas y casi $3 millones

Fue en el barrio Malimán, en el marco de una causa por portación ilegal de armas. La Policía secuestró cocaína, municiones, una pistola con numeración limada y casi $3 millones en efectivo.

Un importante allanamiento policial realizado en Rawson terminó con el secuestro de droga, armas, municiones, una elevada suma de dinero en efectivo y un vehículo, en el marco de una investigación por portación de arma de fuego sin autorización legal.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Subcomisaría Ansilta y la División Delitos e Investigaciones (DDI), con apoyo de áreas especializadas, en un domicilio ubicado en el barrio Malimán.

Durante el operativo, los efectivos incautaron 96 gramos de cocaína, $2.782.000 en efectivo distribuidos en distintos fajos, un arma de fabricación casera, municiones de diversos calibres y una pistola Bersa con su cargador y cartuchos.

Parte del material fue hallado en una camioneta Toyota Hilux, que también quedó secuestrada en el marco de la causa. En el interior del vehículo, los investigadores encontraron la pistola Bersa, la cual presentaba la numeración limada, un elemento considerado clave para el avance de la investigación.

En el allanamiento participó además personal de Drogas Ilegales y Criminalística, que realizó las pericias correspondientes sobre las sustancias, las armas y los elementos incautados, con el objetivo de determinar su origen y posible vinculación con otros hechos delictivos.

La medida fue dispuesta por la UFI Genérica, que ahora continúa con las actuaciones para establecer responsabilidades, posibles imputaciones y el alcance de los delitos vinculados al caso.

