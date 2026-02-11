Allanamiento en Rawson: secuestraron cocaína, armas y casi $3 millones

Parte del material fue hallado en una camioneta Toyota Hilux, que también quedó secuestrada en el marco de la causa. En el interior del vehículo, los investigadores encontraron la pistola Bersa, la cual presentaba la numeración limada, un elemento considerado clave para el avance de la investigación.

En el allanamiento participó además personal de Drogas Ilegales y Criminalística, que realizó las pericias correspondientes sobre las sustancias, las armas y los elementos incautados, con el objetivo de determinar su origen y posible vinculación con otros hechos delictivos.

La medida fue dispuesta por la UFI Genérica, que ahora continúa con las actuaciones para establecer responsabilidades, posibles imputaciones y el alcance de los delitos vinculados al caso.