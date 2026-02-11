Un importante allanamiento policial realizado en Rawson terminó con el secuestro de droga, armas, municiones, una elevada suma de dinero en efectivo y un vehículo, en el marco de una investigación por portación de arma de fuego sin autorización legal.
Allanamiento en Rawson: secuestraron cocaína, armas y casi $3 millones
Fue en el barrio Malimán, en el marco de una causa por portación ilegal de armas. La Policía secuestró cocaína, municiones, una pistola con numeración limada y casi $3 millones en efectivo.