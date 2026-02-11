Emboscada a un chofer de Uber: joven fue condenado a tres años en suspenso

Si bien Ruiz no tenía antecedentes penales y podía acceder a una probation, recibió una condena debido a la política criminal aplicada en el sistema de Flagrancia, que apunta a no otorgar beneficios en casos de robos piraña por su alto nivel de violencia.

La emboscada

De acuerdo con la denuncia del damnificado, el hecho ocurrió alrededor de las 0.40 del sábado 7 de febrero de 2026. El conductor recibió a través de la aplicación un pedido de viaje desde la intersección de General Acha y Progreso, en Rawson.

Tres menores de edad abordaron el vehículo y solicitaron ser trasladadas hasta el cruce de Frías y San Martín, dentro del barrio Teresa de Calcuta. Al llegar al destino, las jóvenes descendieron del auto y manifestaron que buscarían al padre de una de ellas para pagar el viaje.

Sin embargo, en ese momento aparecieron al menos ocho individuos, de entre 16 y 20 años, que comenzaron a golpear el rodado y rodearon al conductor, concretando una emboscada.

image

Según consta en el expediente, uno de los agresores, luego identificado como Ruiz por su vestimenta, se ubicó en la ventanilla del conductor, que estaba abierta, la forzó y le robó las llaves del vehículo y el teléfono celular. Luego, todos escaparon del lugar.

Durante el ataque, el chofer recibió una salvaje golpiza y su auto sufrió múltiples daños, tanto por los golpes directos como por pedradas.

Antes de que le quitaran el celular, la víctima logró comunicarse con el 911. A pocas cuadras se encontraba un móvil de la Subcomisaría Buenaventura Luna, que acudió de inmediato. Con la descripción aportada por el conductor y vecinos, los efectivos iniciaron un operativo y lograron detener primero a un menor de edad y, apenas dos minutos después, a Ruiz.

image

Durante el procedimiento se desató una fuerte tensión entre habitantes del barrio y la Policía, lo que derivó en una batalla campal y obligó a reforzar la presencia de móviles y motocicletas para custodiar el vehículo.

El auto no pudo ser retirado en un primer momento debido a la falta de llaves, por lo que debió intervenir una grúa policial. En la requisa de urgencia no se encontraron los elementos sustraídos. La causa fue encuadrada como flagrancia y continuó su trámite judicial.

Finalmente, el mayor de edad imputado admitió su participación y recibió una condena condicional, mientras que la situación del menor continúa siendo analizada en el ámbito judicial correspondiente.