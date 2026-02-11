Denuncian que un "therian" mordió a una adolescente de 14 años en Córdoba

Sin dudas el ataque en el tobillo le provocó una herida física pero también un fuerte estado de temor. "Ella atinó a querer meterle una patada y se fue corriendo", dijo la mujer.

Testigos indicaron que los agresores se encontraban en un proceso de desconexión humana para adoptar sentidos y conductas puramente animales. Se trata de lo que en esta subcultura se conoce como el estado de "Shift".

“Me parece increíble. Me dijo que hacían como los perros, los lobos, como que la olían, que la perseguían, hasta que llegó la mordida”, insistió la mujer.

El episodio habría tenido lugar semanas atrás, pero la joven recientemente le contó a su familia lo que pasó tras ver en redes sociales el fenómeno que rápidamente se extiende en Argentina.

¿Qué es la subcultura Therian?

Este fenómeno, que ha cobrado visibilidad en las últimas semanas del 2026, agrupa a personas que sienten que su esencia no es humana. A diferencia de otros movimientos, los therians aseguran experimentar cambios en su percepción sensorial, actuando bajo impulsos instintivos.

Los therians (abreviatura de therianthrope) son personas que aseguran identificarse interna e integralmente un “animal no humano”. Quienes forman parte de esta comunidad aseveran que esta conexión no es un juego ni una elección voluntaria y que la perciben en un plano espiritual, psicológico o neurológico.