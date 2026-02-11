"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > LOMO

Disparidad de precios: el lomo superó los $22.000 y el cogote fue el más barato

Tras las tres subas consecutivas registradas en la semana, los precios en las carnicerías locales mostraron una marcada dispersión.

Luego de una semana caracterizada por la volatilidad en los precios, la cual incluyó tres incrementos consecutivos entre el jueves y el sábado, se actualizaron los valores de referencia para la categoría novillo en las carnicerías sanjuaninas. Un relevamiento realizado por sanjuan8.com reflejó la dispersión de precios.

A continuación, se detallaron los extremos de la lista de precios:

Los cortes más caros

Te puede interesar...

  • El Lomo se consolidó como el corte con el precio más elevado, alcanzando los $ 22.344,00 por kilogramo.

  • Le siguieron en valor la Punta de Espalda y la Entraña, ambos comercializados a $ 18.999,00 por kilogramo.

  • Por su parte, el Filet / Peceto se ubicó en $ 18.900,00 por kilogramo.

cogote

Los cortes más económicos

  • En el extremo inferior de la lista, el Cogote se registró como el corte más barato, con un valor de $ 5.700,00 por kilogramo.

  • Le siguieron en precio la Molida Intermedia a $ 8.999,00 por kilogramo.

  • Finalmente, el Osobuco Medallón se situó en $ 9.500,00 por kilogramo.

Temas

Te puede interesar