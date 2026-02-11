Luego de una semana caracterizada por la volatilidad en los precios, la cual incluyó tres incrementos consecutivos entre el jueves y el sábado, se actualizaron los valores de referencia para la categoría novillo en las carnicerías sanjuaninas. Un relevamiento realizado por sanjuan8.com reflejó la dispersión de precios.
Disparidad de precios: el lomo superó los $22.000 y el cogote fue el más barato
Tras las tres subas consecutivas registradas en la semana, los precios en las carnicerías locales mostraron una marcada dispersión.