"Las voy a descuartizar": condenaron al sanjuanino que llamó 46 veces a Naturgy

El acosador no se guardaba nada. "Las voy a descuartizar a todas", les repetía a las operadoras, haciendo alusión al macabro modus operandi del crimen que citaba. En total, más de diez trabajadoras sufrieron estas comunicaciones violentas, lo que motivó la intervención inmediata de la justicia ante el delito de amenazas coactivas.

Finalmente, el juez de Garantías Maximiliano Barbera dictó sentencia hoy. Echegaray fue condenado a dos años de prisión condicional, por lo que no irá al Penal, pero deberá cumplir reglas de conducta estrictas.

Prohibido llamar

La medida más llamativa —y necesaria— que impuso el juez fue la prohibición absoluta de comunicarse al 0800 de la empresa Naturgy durante el tiempo que dure la condena.

Este no es el primer roce de Echegaray con la ley. En 2021, ya había estado detenido en una comisaría de Rivadavia por múltiples denuncias de violencia de género contra su expareja, un caso que en su momento generó polémica porque fue liberado por error y recapturado poco después.