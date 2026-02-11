"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > sanjuanino

"Las voy a descuartizar": condenaron al sanjuanino que llamó 46 veces a Naturgy

Eugenio Echegaray realizó 46 llamados amenazantes en tres días. Les decía a las operadoras que las iba a matar como en el "Triple Crimen de Varela". Recibió dos años de condicional.

Un caso perturbador de acoso y amenazas telefónicas tuvo su cierre judicial este jueves en San Juan. El protagonista es Eugenio Daniel Echegaray, un hombre que sometió a una verdadera tortura psicológica a las empleadas de la empresa de energía Naturgy, realizando un total de 46 llamados en apenas tres días para amenazarlas de muerte.

Los hechos ocurrieron entre el 3 y el 6 de octubre del año pasado. Según se probó en la investigación de la UFI Genérica, Echegaray llamaba al call center y, para infundir terror, fingía ser el "Pequeño J", un conocido narcotraficante detenido por un atroz triple crimen de mujeres en Florencio Varela, Buenos Aires.

image

El terror en el teléfono

Te puede interesar...

El acosador no se guardaba nada. "Las voy a descuartizar a todas", les repetía a las operadoras, haciendo alusión al macabro modus operandi del crimen que citaba. En total, más de diez trabajadoras sufrieron estas comunicaciones violentas, lo que motivó la intervención inmediata de la justicia ante el delito de amenazas coactivas.

Finalmente, el juez de Garantías Maximiliano Barbera dictó sentencia hoy. Echegaray fue condenado a dos años de prisión condicional, por lo que no irá al Penal, pero deberá cumplir reglas de conducta estrictas.

Prohibido llamar

La medida más llamativa —y necesaria— que impuso el juez fue la prohibición absoluta de comunicarse al 0800 de la empresa Naturgy durante el tiempo que dure la condena.

Este no es el primer roce de Echegaray con la ley. En 2021, ya había estado detenido en una comisaría de Rivadavia por múltiples denuncias de violencia de género contra su expareja, un caso que en su momento generó polémica porque fue liberado por error y recapturado poco después.

Temas

Te puede interesar