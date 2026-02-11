Un caso perturbador de acoso y amenazas telefónicas tuvo su cierre judicial este jueves en San Juan. El protagonista es Eugenio Daniel Echegaray, un hombre que sometió a una verdadera tortura psicológica a las empleadas de la empresa de energía Naturgy, realizando un total de 46 llamados en apenas tres días para amenazarlas de muerte.
"Las voy a descuartizar": condenaron al sanjuanino que llamó 46 veces a Naturgy
Eugenio Echegaray realizó 46 llamados amenazantes en tres días. Les decía a las operadoras que las iba a matar como en el "Triple Crimen de Varela". Recibió dos años de condicional.