Gremios y organizaciones sociales marcharon con un "no rotundo" a la reforma

El arco gremial local mostró una imagen de cohesión. La marcha fue encabezada por la cúpula sindical, con Eduardo Cabello (CGT) y José "Pepe" Villa (UPCN) al frente, quienes protagonizaron un abrazo simbólico durante la jornada. A ellos se sumaron representantes de una extensa lista de gremios: UOCRA, Obras Sanitarias, UDAP, UDA, Camioneros, UTA, La Bancaria, ATE, Luz y Fuerza, Viales, entre muchos otros.

image

También hubo una marcada presencia política, destacándose la figura del exgobernador y dirigente justicialista José Luis Gioja, quien acompañó a las columnas junto a la Juventud Peronista y agrupaciones de izquierda.

image

El clima de la marcha: entre la "Bronca" y la doctrina

A diferencia de los incidentes registrados en Buenos Aires, la movilización en San Juan se desarrolló de manera pacífica, aunque ruidosa. El sonido de los bombos y la pirotecnia dominó la tarde, pero hubo momentos musicales que definieron el clima de la protesta.

En varios tramos de la manifestación, los parlantes y las gargantas de los presentes entonaron dos himnos con fuerte carga simbólica: por un lado, sonó la clásica Marcha Peronista, identificando a la columna vertebral de la convocatoria; por otro, se escuchó "La Marcha de la Bronca", la emblemática canción de protesta del dúo Pedro y Pablo, que sirvió para musicalizar el descontento generalizado contra las medidas del oficialismo nacional.

Documento y cierre

El acto central tuvo lugar en las escalinatas de la Catedral. Allí, los dirigentes leyeron un documento conjunto en el que calificaron al proyecto de ley como una herramienta de "flexibilización laboral" que vulnera derechos históricos.

Bajo la consigna de defender el aparato productivo y los puestos de trabajo, el sindicalismo sanjuanino cerró la jornada en estado de alerta, a la espera de la votación en la Cámara Alta.