Avance clave para la vitivinicultura en la Mesa Regional del SENASA

La nueva resolución permite nuevamente realizar el empaque en origen, evitando traslados innecesarios, reduciendo costos y minimizando riesgos sanitarios. Desde el sector productivo destacaron que la medida resulta fundamental para la vitivinicultura sanjuanina, donde la uva en fresco representa un eje económico clave.

El respaldo de Nación y las provincias

Durante la apertura, el ministro Gustavo Fernández dio la bienvenida en nombre del gobernador Marcelo Orrego y agradeció a las autoridades nacionales por la confianza en San Juan como sede. “Valoramos tener un equipo abierto, dispuesto a resolver los temas que planteamos desde las provincias”, señaló.

Por su parte, Rodolfo Vargas Arizu destacó la predisposición de la Secretaría de Agricultura: “Siempre están atentos a las necesidades del sector y con rapidez en las respuestas”. Ambos ministros coincidieron en la necesidad de recuperar mercados y dinamizar la agroindustria como motor del desarrollo regional.

La presidenta del SENASA, María Pilu Giraudo, subrayó la importancia de estos espacios de diálogo: “Nos permiten reunir a los sectores vegetal, animal y de agroalimentos, escuchar a toda la cadena productiva y ser más eficientes, sin resignar rigurosidad sanitaria”.

Remarcó además que el organismo tiene el mandato de agilizar procesos, sin descuidar la inocuidad y la sanidad de los productos.

Articulación regional y agenda productiva

En el encuentro participaron más de 30 asociaciones y cámaras privadas, junto a autoridades del INV, Aduana, ISCAMEN y representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Entre los principales temas abordados se destacaron:

Acceso al mercado de la India para frutos secos.

Uso y regulación de la Cámara de Bromuro.

Control de plagas.

Registro de fitosanitarios.

Sanidad del sector olivícola.

Normativas para exportadores.

Articulación con países de destino.

El secretario de Agricultura de San Juan, Miguel Moreno, valoró el trabajo conjunto con Nación y remarcó que la restitución del empaque bajo parral “es crucial para la vitivinicultura diversificada de la provincia”.

La jornada se desarrolló en el Salón Cruce de los Andes del Centro Cívico y se complementará con recorridas por empresas y emprendimientos productivos.

Está previsto que las autoridades visiten las firmas Almar y Almazara, además de bodegas y fincas ubicadas en Pedernal, como Graffigna Yanzón, Finca La Yesca (Grupo Peñaflor) y establecimientos del Grupo Salentein. Estas salidas buscan fortalecer el vínculo entre el Estado y el sector privado, con foco en innovación, exportación y calidad productiva.