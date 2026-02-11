"Este gobierno nos quiere callados": Nancy Pazos se encadenó en plena sesión del Senado
La periodista se encadenó y amordazó frente al Congreso mientras el Senado debatía la reforma laboral. Denunció un ataque al Estatuto del Periodista y a la libertad de expresión.
Este miércoles al mediodía, mientras el Senado debatía el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, Nancy Pazos protagonizó una intervención simbólica frente al Congreso.
En el marco de una movilización convocada por la CGT, la periodista decidió encadenarse y amordazarse como forma de protesta contra los cambios que impulsa el oficialismo en materia laboral y que podrían afectar directamente al ejercicio del periodismo.
La sesión se habilitó con el apoyo de la UCR, el PRO y senadores federales, que reunieron 38 votos para dar inicio al debate. En paralelo, en las inmediaciones del Palacio Legislativo, cientos de manifestantes se concentraron para expresar su rechazo a la iniciativa.
“Este gobierno nos quiere así”. A través de sus redes sociales, Pazos compartió imágenes de la protesta y escribió: “Este gobierno nos quiere así a los periodistas”, junto a fotos en las que se la ve encadenada junto a colegas.
Durante la manifestación, también lanzó duras críticas:“Primero me voy a sacar las cadenas que nos quiere poner Patricia Bullrich, el Presidente y este Gobierno de mierda. Porque no vamos a amordazarnos ni encadenarnos”, expresó.
Además, mostró una careta con la palabra “alcahuetes” y afirmó: “Este Gobierno quiere que haya periodistas así”.
En declaraciones posteriores, la panelista de A la Barbarossa (Telefe) remarcó el sentido político de su accionar: “Acá estamos luchando, no por el gremio, sino por la democracia. El periodismo es el faro y la luz de la democracia. Permite que el ciudadano se informe de lo que el poder no quiere que se sepa”, sostuvo.
Desde C5N explicaron que la acción fue realizada en su rol como presidenta de Periodistas Argentinas, ante el impacto que tendría la reforma en el Estatuto del Periodista.
Por su parte, Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN, respaldó la protesta y explicó: “Esta acción acompaña a más de 3.000 periodistas que realizamos una conferencia frente al Senado. Se intenta derogar el estatuto profesional”. Y agregó: “Es una afectación a la libertad de expresión y al derecho a la información”.
Repercusiones y cruces en redes
La intervención tuvo fuerte impacto en redes sociales, donde el nombre de Nancy Pazos se convirtió en tendencia. Hubo mensajes de apoyo, pero también críticas y burlas. El vocero presidencial Manuel Adorni reaccionó en X y escribió: “El nivel de delirio es astronómico. Fin”.
Ante ese mensaje, Pazos respondió: “El amor vence al odio. Yo también te quiero”.
La acción fue de carácter simbólico y se dio mientras el Senado analizaba un paquete de modificaciones laborales que genera resistencia en distintos sectores sindicales y profesionales. Para Pazos y otras organizaciones, la reforma pone en riesgo derechos históricos y debilita el rol del periodismo en la vida democrática. “Dejar sin protección a los periodistas es dejar sin protección a la sociedad”, sostienen desde el sector.