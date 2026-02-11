Día de los Enamorados: el auge de los talleres de cerámica para celebrar el amor

WhatsApp Image 2026-02-05 at 12.06.52

Música, astronomía y relax: las apuestas de Anchipurac y Punta Negra para San Valentín

Con motivo del próximo Día de San Valentín, la provincia suma dos eventos destacados para quienes buscan escapar de las cenas tradicionales. Tanto el Dique Punta Negra como el Centro Ambiental Anchipurac abrirán sus puertas de noche con actividades que integran la naturaleza, el deporte y la ciencia.

1. "Volvete a enamorar": Aventura nocturna en kayak

El Parador Punta Negra invita a una celebración fuera de lo convencional bajo las estrellas en uno de los espejos de agua más importantes de San Juan.

Fecha y hora: Sábado 14 de febrero a las 20:00 hs.

Lugar: Instalaciones del Parador Punta Negra.

Costo: $60.000 por pareja.

La experiencia: Incluye navegación en kayak (con experiencia previa en el agua) y un refrigerio compuesto por un sándwich de jamón y queso con jugo natural por persona.

Reservas: Los cupos son limitados y los interesados deben comunicarse al 264 453-2546.

2. Noche de astros, música y sabores en Anchipurac

Por su parte, el Centro de Formación Ambiental Anchipurac propone una velada que une ciencia, arte y gastronomía local al pie del cerro Parkinson, en Rivadavia.