Día de los Enamorados: el auge de los talleres de cerámica para celebrar el amor
Con la propuesta "Flores que no se marchitan", la profesora Ana Arce invitó a parejas y personas solas a conmemorar el amor creando piezas duraderas con sus propias manos.
Las formas de celebrar el amor están evolucionando, dejando de lado los regalos tradicionales para dar paso a las experiencias compartidas. En este contexto, surge una propuesta original bajo el nombre "Flores que no se marchitan", centrada en la cerámica como medio para conmemorar al amor.
La profesora de cerámica Ana Arce diseñó un taller especial enfocado en esta temática. La actividad está programada para este viernes 13, en el horario de 21:00 a 22:30, y tiene como objetivo principal que los asistentes creen flores abiertas modeladas por ellos mismos.
La propuesta busca ser inclusiva, recibiendo tanto a personas que quieran asistir en pareja como a aquellas que vayan solas, convirtiéndose en una alternativa para celebrar el amor desde distintas perspectivas.
Música, astronomía y relax: las apuestas de Anchipurac y Punta Negra para San Valentín
Con motivo del próximo Día de San Valentín, la provincia suma dos eventos destacados para quienes buscan escapar de las cenas tradicionales. Tanto el Dique Punta Negra como el Centro Ambiental Anchipurac abrirán sus puertas de noche con actividades que integran la naturaleza, el deporte y la ciencia.
1. "Volvete a enamorar": Aventura nocturna en kayak
El Parador Punta Negra invita a una celebración fuera de lo convencional bajo las estrellas en uno de los espejos de agua más importantes de San Juan.
Fecha y hora: Sábado 14 de febrero a las 20:00 hs.
Lugar: Instalaciones del Parador Punta Negra.
Costo: $60.000 por pareja.
La experiencia: Incluye navegación en kayak (con experiencia previa en el agua) y un refrigerio compuesto por un sándwich de jamón y queso con jugo natural por persona.
Reservas: Los cupos son limitados y los interesados deben comunicarse al 264 453-2546.
2. Noche de astros, música y sabores en Anchipurac
Por su parte, el Centro de Formación Ambiental Anchipurac propone una velada que une ciencia, arte y gastronomía local al pie del cerro Parkinson, en Rivadavia.
Fecha y hora: Sábado 14 de febrero a las 21:00 hs.
Lugar: Calle 5 y Pelegrini, Rivadavia.
Costo: $15.000 para adultos y $12.500 para menores de hasta 17 años.
La experiencia: La jornada inicia con una visita guiada nocturna por el edificio sustentable, seguida de observación con telescopios y una charla astronómica. El ambiente será amenizado por el violinista Esteban Ferres, acompañado de una degustación de vinos de Bodega Argus y chocolates de Kokolate.