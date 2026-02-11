Pomo, balde y albahaca: como en los viejos tiempos, reviven la chaya en Pocito

La actividad promete recrear el ambiente auténtico de la chaya, destacando la presencia de la albahaca como símbolo de la celebración. Además, se contará con la participación de diversos artistas en vivo para amenizar la jornada.

En línea con el cuidado del medio ambiente y el uso responsable de los recursos, la organización confirmó que no se utilizarán bombitas de agua. En su lugar, se dispondrán camiones hidrantes para la diversión de los asistentes, asegurando que no se gastará agua potable directamente de la canilla de la institución.