El próximo domingo 15 de febrero, el Club Aberastain será escenario de una propuesta que busca revivir la clásica tradición de la chaya. Organizado por una productora local, el evento invita a los asistentes a recuperar la esencia de este festejo popular, trayendo sus propios elementos: balde, jarra y el infaltable pomo.
Pomo, balde y albahaca: como en los viejos tiempos, reviven la chaya en Pocito
El domingo 15 de febrero, el Club Aberastain convocó a disfrutar de una jornada de artistas en vivo y chaya guiada, con el objetivo de preservar la identidad cultural y la diversión responsable.