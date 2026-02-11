"
Pomo, balde y albahaca: como en los viejos tiempos, reviven la chaya en Pocito

El domingo 15 de febrero, el Club Aberastain convocó a disfrutar de una jornada de artistas en vivo y chaya guiada, con el objetivo de preservar la identidad cultural y la diversión responsable.

El próximo domingo 15 de febrero, el Club Aberastain será escenario de una propuesta que busca revivir la clásica tradición de la chaya. Organizado por una productora local, el evento invita a los asistentes a recuperar la esencia de este festejo popular, trayendo sus propios elementos: balde, jarra y el infaltable pomo.

La actividad promete recrear el ambiente auténtico de la chaya, destacando la presencia de la albahaca como símbolo de la celebración. Además, se contará con la participación de diversos artistas en vivo para amenizar la jornada.

En línea con el cuidado del medio ambiente y el uso responsable de los recursos, la organización confirmó que no se utilizarán bombitas de agua. En su lugar, se dispondrán camiones hidrantes para la diversión de los asistentes, asegurando que no se gastará agua potable directamente de la canilla de la institución.

