Del QR al ahorro: viajar en colectivo sin costo con Banco San Juan en febrero
Con reintegros del 100% pagando con QR y MODO, el Banco San Juan lanzó una promoción para viajar sin costo hasta el 22 de febrero, con tope mensual de $10.000.
El Banco San Juan lanzó una promoción destinada a facilitar la movilidad diaria de sus clientes, permitiéndoles viajar en colectivo sin costo mediante el uso de pagos digitales.
El beneficio estará vigente hasta el 22 de febrero inclusive y alcanza a quienes abonen el pasaje utilizando MODO a través de la aplicación del banco. En esos casos, los usuarios recibirán un reintegro del 100% del valor del viaje, con un tope mensual de $10.000 por persona.
La iniciativa, denominada “Viajá gratis con Banco San Juan”, apunta a fomentar el uso de medios de pago electrónicos, promoviendo mayor seguridad, agilidad y ahorro en el transporte público.
Para acceder al reintegro, los usuarios deben realizar el pago mediante código QR desde su celular. El procedimiento es sencillo:
Ingresar a la app del Banco San Juan.
Seleccionar MODO y la opción “Pagar con QR”.
Generar el código “Transporte”.
Acercar el celular al validador del colectivo.
Confirmar el pago para iniciar el viaje.
El sistema permite abonar sin necesidad de efectivo ni tarjetas físicas, integrando el transporte al ecosistema digital.
En el contexto económico actual, la promoción representa un alivio concreto para miles de sanjuaninos que utilizan el colectivo como principal medio de traslado para ir a trabajar, estudiar o realizar trámites.
Desde la entidad destacaron que el beneficio busca acompañar el día a día de los usuarios y fortalecer la inclusión financiera en la provincia, sumando herramientas que generen ahorro real. Además, el banco informó que las líneas habilitadas forman parte del sistema nacional que permite pagos con QR, tarjetas de débito y crédito en el transporte público.
Más digitalización y ahorro
Con esta iniciativa, Banco San Juan refuerza su estrategia de impulsar soluciones tecnológicas que simplifiquen la vida cotidiana y fomenten la adopción de pagos digitales. La promoción se suma a otras acciones orientadas a modernizar los servicios financieros y brindar ventajas concretas a sus clientes, especialmente en gastos habituales como el transporte.