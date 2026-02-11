Del QR al ahorro: viajar en colectivo sin costo con Banco San Juan en febrero

Pago con QR: paso a paso

Para acceder al reintegro, los usuarios deben realizar el pago mediante código QR desde su celular. El procedimiento es sencillo:

Ingresar a la app del Banco San Juan.

Seleccionar MODO y la opción “Pagar con QR”.

Generar el código “Transporte”.

Acercar el celular al validador del colectivo.

Confirmar el pago para iniciar el viaje.

El sistema permite abonar sin necesidad de efectivo ni tarjetas físicas, integrando el transporte al ecosistema digital.

image

En el contexto económico actual, la promoción representa un alivio concreto para miles de sanjuaninos que utilizan el colectivo como principal medio de traslado para ir a trabajar, estudiar o realizar trámites.

Desde la entidad destacaron que el beneficio busca acompañar el día a día de los usuarios y fortalecer la inclusión financiera en la provincia, sumando herramientas que generen ahorro real. Además, el banco informó que las líneas habilitadas forman parte del sistema nacional que permite pagos con QR, tarjetas de débito y crédito en el transporte público.

Más digitalización y ahorro

Con esta iniciativa, Banco San Juan refuerza su estrategia de impulsar soluciones tecnológicas que simplifiquen la vida cotidiana y fomenten la adopción de pagos digitales. La promoción se suma a otras acciones orientadas a modernizar los servicios financieros y brindar ventajas concretas a sus clientes, especialmente en gastos habituales como el transporte.

Toda la información de este beneficio se puede consultar en https: //www.bancosanjuan.com/personas/beneficios

Detalle de líneas habilitadas: https://www.argentina.gob.ar/transporte/ya-podes-pagar-el-colectivo-con-tarjetas-de-debito-credito-o-qr-desde-el-celular.