Trump condicionó la ayuda a la Argentina a que Milei gane las elecciones

En la comitiva presidencial estuvieron Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Luis Caputo -ministro de Economía-, Patricia Bullrich -ministra de Seguridad- y Santiago Bausilli, titular del Banco Central. Además, acompañaron el canciller Gerardo Werthein y Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos.

image

El mandatario argentino arribó a Washington a la 01:00 (hora local) de este martes, bajo una llovizna, escoltado por dos vans negras de seguridad y flanqueado por dos patrulleros. El dispositivo de seguridad situó a Milei en el centro del convoy, mientras los vehículos oficiales encabezaban y cerraban la caravana. Todos se hospedaron en la residencia oficial Blair House, frente a la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump habló ante los medios mientras se llevó a cabo el principio de la reunión de trabajo con Javier Milei. Allí, destacó la labor económica del Gobierno y reiteró su apoyo para el mandatario argentino en la previa de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre.

“Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, expreso en mientras respondía preguntas. Y añadió: “El éxito de Argentina será muy importante para todos”.

“La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo”, dijo Trump en otro pasaje de la conferencia a la que accedieron diferentes medios.

Por otro lado, también participó el secretario del Tesoro, Scott Bessent y explicó los motivos del swap con Argentina: “No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con nuestros aliados. Es una gran oportunidad para los argentinos”.

Y Trump replicó: “Tenemos confianza que el presidente Javier Milei lo hará bien”.

En tanto, el mandatario estadounidense sostuvo que le gustaría visitar la playa de Argentina, aunque su agenda está ocupada.