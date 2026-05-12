Belgrano venció 2 a 0 Unión y es el primer semifinalista del Torneo Apertura

Embed - Fm Azul 107.1 on Instagram: " BELGRANO VENCIÓ A UNIÓN EN ALBERDI Y ES SEMIFINALISTA #fmazul1071 Belgrano derrotó 2-0 a Unión de Santa Fe en el estadio Julio César Villagra y se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski se metió entre los cuatro mejores del campeonato y ahora espera rival para la próxima instancia. Su próximo oponente saldrá del cruce entre Argentinos Juniors y Huracán, que se enfrentarán este martes por la noche en La Paternal." View this post on Instagram

La primera llegada del partido fue de Unión, en el tercer minuto de la primera etapa, con un córner del extremo Julián Palacios al segundo palo que fue cabeceado por el delantero Marcelo Estigarribia, cuyo remate pasó cerca del ángulo.

El local llegó cuatro minutos después, con una volea a la carrera del carrilero Adrián Sporle, dentro del área, que salió cruzada y se hubiera metido por el rincón, de no ser por una excepcional tapada del arquero Matías Mansilla, que desvió hacia un costado para que el tiro pegue en el palo y se vaya.

Embed - ESPN Argentina on Instagram: " ¡UNA DE PIRATAS! Mansilla era la gran figura de Unión en el Gigante de Alberdi, pero el arquero no pudo contra la presión de Belgrano en el complemento y el equipo cordobés se metió en semifinales por los goles de Sánchez y Hernandes. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura " View this post on Instagram

A los 15 minutos, el mediocampista Mauro Pittón probó con un disparo a algunos metros del área grande, el cual salió impreciso por el primer palo.

Un minuto más tarde, un pase largo habilitó la subida del delantero Nicolás “Uvita” Fernández por el costado derecho, adentrándose al área rival y encarando a Mansilla, que detuvo sobre el primer palo.

En 37 minutos el local intentó desde afuera del área, con un disparo del mediocampista Santiago Longo para cerrar la jugada luego de un córner rechazado, que llevaba potencia pero se fue a algunos metros del primer palo.

El guardameta Matías Mansilla volvió a influir en el resultado en 44 minutos, al detener sobre su poste izquierdo un disparo cruzado del extremo Francisco González Metilli.

La primera llegada del complemento fue del “Tatengue”, antes del primer minuto, con un remate de primera del extremo Julián Palacios, que cruzó un disparo desde la medialuna del área pero le erró al arco.

Cinco minutos después quien disparó fue el mediocampista Rafael Profini, que no pudo darle potencia a su disparo desde afuera del área, el cual fue contenido por el arquero Thiago Cardozo.

A los 10 minutos tuvo su primer acercamiento del complemento el local, mediante un tiro desde afuera del área del enganche Lucas Zelarayán, que se fue por encima del travesaño.

Dos minutos más tarde, un avance por izquierda de Estigarribia, tras un buen pase en profundidad de Palacios, terminó en un disparo bajo y potente al primer caño, que Cardozo desvió de gran manera.

Belgrano abrió el marcador a los 19 minutos de la segunda parte, con un córner al segundo palo en el que el volante Adrián Sánchez cargó al área para cabecear y ajustar la pelota contra el poste derecho de Mansilla, que esta vez no pudo responder, para el 1-0.

El “Pirata” tuvo un nuevo ataque de peligro diez minutos más tarde, tras un pase atrás del extremo Emiliano Rigoni para el remate de Zelarayán, cuyo derechazo rasante y cruzado se fue a centímetros del segundo palo.

Cuando iban 41 minutos del segundo tiempo, el volante Franco “Mudo” Vázquez recibió de espaldas al arco, dentro del área, para luego ponerse de frente con un buen control orientado y sacar una definición baja, que cruzó toda el área chica y se fue apenas desviada por el palo izquierdo del arquero rival.

En tiempo cumplido, el defensor Juan Ludueña definió de primera con la pierna zurda un centro desde el costado izquierdo, aunque al no darle dirección a su tiro Cardozo pudo contenerlo con facilidad.

El triunfo del conjunto cordobés fue sentenciado en el quinto minuto de descuento del segundo tiempo, cuando Ramiro Hernandes quedó mano a mano ante una defensa ya descolocada, superó a Mansilla con un disparo por encima de su achique y puso el 2-0 final.