Este jueves quedará inaugurado en Las Heras el parque solar El Quemado, considerado uno de los desarrollos fotovoltaicos más importantes del país y el primer proyecto aprobado en el país dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La noticia de las últimas horas es que asistirán a la apertura el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Además, estará presente el CEO de YPF, Horacio Marín.
Luis Caputo y Manuel Adorni agendaron una visita a Mendoza
De acuerdo al cronograma, el ministro de Economía y el jefe de Gabinete llegan el jueves a la provincia y el acto se realizará al mediodía.