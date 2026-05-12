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Se conoció la identidad de 17 personas desaparecidas en el ex centro clandestino de La Perla

Las identificaciones fueron posibles a partir del trabajo del EAAF por el análisis antropológico de todos los elementos óseos recuperados en 2025.

El Juzgado Federal N°3 de Córdoba informó que fueron identificadas otras 17 personas desaparecidas, halladas en 2025 en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla.

El Equipo Argentino de Antropología Forense realizó excavaciones y peritajes en la Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera, en Córdoba. Los trabajos comenzaron en 2025. En marzo 12 personas fueron identificadas y ahora otras 17, totalizando 29 identificaciones.

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Una de las identificadas es Graciela Doldán, la "Gringa", que militó junto al exgobernador Juan Schiaretti en espacios universitarios y políticos durante los '60 y '70. "Duele profundamente, pero también aporta verdad y permite avanzar en la reparación de heridas que permanecen abiertas desde hace medio siglo", escribió Schiaretti en X.

En la conferencia hablaron los familiares de muchos de los identificados. Paula, hija de Ester Felipe y Luis Mónaco, relató con detalle “todo lo que cabe en el verbo buscar”. Y agregó: “Hoy empiezo a entender lo que significa el verbo encontrar, es la hermosa y sorprendente posibilidad de traerlos con nosotros. Es una inesperada forma de la felicidad.”

Ernesto Ferreyra, hijo de Adrián, relató que “no estoy acá para decirle chau a mi papá, hoy le puedo decir hola.” Carlos David, hermano de Gustavo Daniel Torres, relató que “es increíble, una notificación de la muerte te devuelve la vida. Mi hermano tenía 16 años cuando lo secuestraron, estábamos en casa y cuando se lo llevaban lo escuché decir ´yo tengo derecho...´ y le taparon la boca, no terminó la frase. Hoy mi hermano recupera algo de sus derechos”.

Sus nombres son: Edelmiro Cruz Bustos, Carlos Cayetano Cruspeire, Víctor Carlos Díaz Rinero, Graciela María de los Milagros Doldán, José Luis Goyochea Escudero, Rosa Cristina Godoy de Cruspeire, Adrián José Ferreyra Rivero, Ester Felipe, Marta Susana Ledesma Vera de Comba, Néstor Gilberto Lellin D’Francesco, Luis Mónaco, Nélida Noemí Moreno Maza de Goyochea, Juan Carlos Navarro Moyano, Reineri Oscar Segura, Silvia del Valle Taborda, Gustavo Daniel Torres. Los nombres difundidos son 16, ya que uno de los familiares pidió reserva de identidad.

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