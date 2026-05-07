Milei le respondió a Bullrich en defensa de su jefe de Gabinete: "Lo tendrá que fumar o se va"

El libertario no solo defendió a su funcionario más cercano, sino que además convirtió el tema en una cuestión personal. Puso su propia credibilidad sobre la mesa y dejó en claro que no piensa ceder ante la presión política, judicial ni mediática que se acumula alrededor del jefe de Gabinete.

Sin embargo, el momento más áspero llegó cuando Milei fue consultado sobre las diferencias dentro del oficialismo y las críticas que empezaron a surgir desde sectores propios. Ahí apareció el tono más duro y verticalista del Presidente.

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"El Presidente soy yo, el que toma las decisiones soy yo, el que decide quién me acompaña soy yo. Y si a alguno no le gusta, se tendrá que fumar lo que decido o se va", disparó.

La frase tuvo un destinatario que en la política nadie necesitó nombrar demasiado: Patricia Bullrich.

La presidenta del bloque oficialista en el Senado venía de meter presión públicamente sobre Adorni, reclamándole que presente cuanto antes su declaración jurada para evitar que el Gobierno termine “pareciéndose a los que vino a combatir”. La movida cayó pésimo en el círculo íntimo presidencial y, sobre todo, en Karina Milei.

En el oficialismo ya hablan abiertamente de una interna que dejó de esconderse. Bullrich no solo expuso diferencias políticas: también desafió el esquema de conducción cerrado que construyeron Javier y Karina Milei desde que llegaron al poder.

La tensión viene creciendo desde hace meses, pero el escándalo patrimonial de Adorni aceleró todo. En el entorno de Bullrich reconocen malestar con “los modos” de Karina y aseguran que existe una lógica de “subordinación o exterminio” dentro del oficialismo.

Mientras tanto, la situación de Adorni sigue bajo la lupa. La presión para que presente anticipadamente su declaración jurada creció en las últimas horas luego de las revelaciones sobre propiedades, viajes y gastos millonarios que forman parte de la investigación judicial.

Aunque tenía plazo hasta julio, ahora en Casa Rosada admiten que podría presentarla durante mayo para intentar desactivar el conflicto.

Milei incluso acusó directamente a periodistas y dirigentes opositores de montar una operación política contra su funcionario. También apuntó contra la diputada Marcela Pagano, una de las impulsoras de las denuncias, a quien calificó como “una gran mentirosa”.

Pero detrás de los gritos y las desmentidas, el problema parece más profundo: el Gobierno empezó a mostrar señales de desgaste interno justo cuando la figura de Adorni quedó en el centro de la tormenta.

Y en la Casa Rosada ya nadie descarta que la pelea recién esté empezando.