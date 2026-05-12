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Papa, carne y huevos: los precios actualizados en el Mercado del Abasto

La Municipalidad de Capital difundió los precios de referencia de frutas, verduras y carnes en la Feria y Mercado de Abasto de San Juan.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan difundió este martes la lista actualizada de precios de referencia de la Feria y Mercado de Abasto, con valores orientativos para comerciantes y consumidores.

Entre los productos más buscados, la papa se consigue entre $800 y $1000 el kilo, mientras que la cebolla ronda los $800 a $1000 y el tomate perita cuesta entre $900 y $1500. En verduras, los precios más altos corresponden a la palta, que se vende entre $5500 y $6000, y al morrón, con valores de entre $4000 y $5000.

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También aparecen productos como:

  • Lechuga: entre $1000 y $1200.
  • Zapallo inglés: de $1200 a $1500.
  • Pepino: entre $1500 y $2000.
  • Brócoli: de $1500 a $2000.
  • Choclo: entre $500 y $800.

En frutas, la banana y la manzana tienen precios similares, entre $2000 y $2500 el kilo, mientras que la naranja ronda entre $1800 y $2000. Entre las frutas más costosas figuran el kiwi, con valores de hasta $7500, y la cereza y frutilla, que alcanzan los $13.000.

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Otros precios destacados:

  • Limón: entre $250 y $300 cada uno.
  • Mandarina: de $2000 a $2300.
  • Uva: entre $2000 y $3000.
  • Sandía: de $700 a $800.
  • Ananá: entre $4000 y $4500.

En carnes, el kilo de asado se ubica entre $16.500 y $17.000, mientras que la carne molida común cuesta entre $5500 y $6000.

Por su parte:

  • Peceto: entre $18.000 y $19.000.
  • Costilla: de $12.000 a $14.000.
  • Pollo: entre $3500 y $4000.
  • Pechuga: de $7800 a $8300.
  • Huevos (cartón de 30): entre $5000 y $6500.

Entre los productos más caros aparecen las mollejas, que alcanzan valores de hasta $23.000 el kilo. Desde el municipio señalaron que los precios son de referencia y pueden variar según calidad, tamaño y disponibilidad de mercadería.

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