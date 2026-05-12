Papa, carne y huevos: los precios actualizados en el Mercado del Abasto

También aparecen productos como:

Lechuga: entre $1000 y $1200.

Zapallo inglés: de $1200 a $1500.

Pepino: entre $1500 y $2000.

Brócoli: de $1500 a $2000.

Choclo: entre $500 y $800.

En frutas, la banana y la manzana tienen precios similares, entre $2000 y $2500 el kilo, mientras que la naranja ronda entre $1800 y $2000. Entre las frutas más costosas figuran el kiwi, con valores de hasta $7500, y la cereza y frutilla, que alcanzan los $13.000.

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Otros precios destacados:

Limón: entre $250 y $300 cada uno.

Mandarina: de $2000 a $2300.

Uva: entre $2000 y $3000.

Sandía: de $700 a $800.

Ananá: entre $4000 y $4500.

En carnes, el kilo de asado se ubica entre $16.500 y $17.000, mientras que la carne molida común cuesta entre $5500 y $6000.

Por su parte:

Peceto: entre $18.000 y $19.000.

Costilla: de $12.000 a $14.000.

Pollo: entre $3500 y $4000.

Pechuga: de $7800 a $8300.

Huevos (cartón de 30): entre $5000 y $6500.

Entre los productos más caros aparecen las mollejas, que alcanzan valores de hasta $23.000 el kilo. Desde el municipio señalaron que los precios son de referencia y pueden variar según calidad, tamaño y disponibilidad de mercadería.