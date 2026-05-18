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Salud pública: las Unidades Sanitarias Móviles continúan su operativo en 9 de Julio

Habrá una amplia variedad de especialidades médicas, servicios de vacunación y atención zoonótica gratuita.

El Ministerio de Salud continúa con el despliegue de sus operativos territoriales para garantizar el acceso a la salud pública en los diferentes departamentos de la provincia. En esta oportunidad, las Unidades Sanitarias Móviles se instalarán en 9 de Julio desde el lunes 18 hasta el viernes 22 de mayo, brindando asistencia integral y reforzando los servicios habituales del Centro de Salud Dr. Bouthery.

Durante toda la semana, los vecinos de la zona e inmediaciones podrán acceder de forma gratuita a un abanico de prestaciones médicas de alta demanda. El abanico de especialidades profesionales incluye servicios de otorrinolaringología (ORL), oftalmología, odontología, fonoaudiología y nutrición.

Asimismo, el operativo contará con equipamiento tecnológico para la realización de estudios de diagnóstico clave, tales como radiografías, ecografías, mamografías y la toma de muestras para Papanicolau (PAP), garantizando un fuerte abordaje en la prevención y control de la salud de las mujeres. Un equipo de trabajo social también formará parte del despliegue para atender las necesidades de la comunidad.

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Desde la organización informaron que la atención se realizará exclusivamente por orden de llegada, en la franja horaria de 8:30 a 12:30 horas.

Jornada especial: vacunas y Zoonosis Express

El martes 19 de mayo se vivirá una jornada intensiva dentro del operativo. Durante el horario de mañana (8:30 a 12:30), se sumará al predio el Vacunatorio Móvil, destinado a que tanto niños como adultos puedan revisar y completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación.

De manera simultánea, la movilidad de Zoonosis Express brindará sus servicios para el cuidado de los animales de compañía. Los vecinos podrán acercarse con sus caninos y felinos para recibir la vacunación correspondiente de manera totalmente gratuita, promoviendo así la salud ambiental y comunitaria en el departamento.

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