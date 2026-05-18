El Ministerio de Salud continúa con el despliegue de sus operativos territoriales para garantizar el acceso a la salud pública en los diferentes departamentos de la provincia. En esta oportunidad, las Unidades Sanitarias Móviles se instalarán en 9 de Julio desde el lunes 18 hasta el viernes 22 de mayo, brindando asistencia integral y reforzando los servicios habituales del Centro de Salud Dr. Bouthery.
Salud pública: las Unidades Sanitarias Móviles continúan su operativo en 9 de Julio
Habrá una amplia variedad de especialidades médicas, servicios de vacunación y atención zoonótica gratuita.