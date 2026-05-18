Salud pública: las Unidades Sanitarias Móviles continúan su operativo en 9 de Julio

Durante toda la semana, los vecinos de la zona e inmediaciones podrán acceder de forma gratuita a un abanico de prestaciones médicas de alta demanda. El abanico de especialidades profesionales incluye servicios de otorrinolaringología (ORL), oftalmología, odontología, fonoaudiología y nutrición.

Asimismo, el operativo contará con equipamiento tecnológico para la realización de estudios de diagnóstico clave, tales como radiografías, ecografías, mamografías y la toma de muestras para Papanicolau (PAP), garantizando un fuerte abordaje en la prevención y control de la salud de las mujeres. Un equipo de trabajo social también formará parte del despliegue para atender las necesidades de la comunidad.