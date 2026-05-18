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Milei retoma la agenda en medio de internas y una fuerte tensión en el Gabinete

A medida que aumenta la tensión entre sectores enfrentados, crecen los pedidos direccionados al Presidente para que ordene las diferencias.

Lo que hasta hace poco se dirimía puertas adentro, con algunas filtraciones aisladas, este fin de semana quedó expuesto públicamente cuando el asesor presidencial, Santiago Caputo, acusó al entorno del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de manejar una cuenta anónima en X que, tiempo atrás, publicó -entre otras confesiones- críticas al presidente Javier Milei. La exhibición de las diferencias preocupa a más de uno en el Gabinete, que reclama la intervención del mandatario para ordenar el tema.

Casi ajeno a los pedidos, el libertario se prepara para volver a mostrarse públicamente, luego de una semana sin actividad oficial, y tiene previsto visitar “de sorpresa” una importante universidad privada que desde el Gobierno buscan mantener en reserva. Este lunes, desde las 9, brindará una charla económica ante los estudiantes, acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En agenda figura otra disertación para el martes, a las 11.30, sobre la inserción laboral, la visión de la macroeconomía actual y el potencial productivo de Argentina en un evento convocado por la Bolsa de Valores en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

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“Aunque es más de la micro, el quilombo hace ruido. Es todo muy difícil. Javier (Milei) no interviene y es el único que puede ordenarlo definitivamente”, planteó con notoria preocupación una fuente oficialista a un medio nacional.

La postura es compartida -en reserva- por varios miembros del Poder Ejecutivo que advierten que las diferencias entre Caputo y los primos Menem, laderos que responden a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se profundizan día a día.

El día después de que el asesor planteara —con cierta ironía— dirimir el conflicto “a los tiros”, un funcionario se sorprendió por “el nivel de odio” en los mensajes de las redes y la deliberada exhibición del tema. “Plantearon una interna a cielo abierto. No guardan ni las formas. Han perdido credibilidad. También el poder para instalar noticias positivas y se manejan así”, le facturaron al sector que se alinea detrás de Santiago Caputo.

Fuente: Infobae

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