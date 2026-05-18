Milei retoma la agenda en medio de internas y una fuerte tensión en el Gabinete

“Aunque es más de la micro, el quilombo hace ruido. Es todo muy difícil. Javier (Milei) no interviene y es el único que puede ordenarlo definitivamente”, planteó con notoria preocupación una fuente oficialista a un medio nacional.

La postura es compartida -en reserva- por varios miembros del Poder Ejecutivo que advierten que las diferencias entre Caputo y los primos Menem, laderos que responden a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se profundizan día a día.

El día después de que el asesor planteara —con cierta ironía— dirimir el conflicto “a los tiros”, un funcionario se sorprendió por “el nivel de odio” en los mensajes de las redes y la deliberada exhibición del tema. “Plantearon una interna a cielo abierto. No guardan ni las formas. Han perdido credibilidad. También el poder para instalar noticias positivas y se manejan así”, le facturaron al sector que se alinea detrás de Santiago Caputo.

Fuente: Infobae