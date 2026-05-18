Lo que hasta hace poco se dirimía puertas adentro, con algunas filtraciones aisladas, este fin de semana quedó expuesto públicamente cuando el asesor presidencial, Santiago Caputo, acusó al entorno del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de manejar una cuenta anónima en X que, tiempo atrás, publicó -entre otras confesiones- críticas al presidente Javier Milei. La exhibición de las diferencias preocupa a más de uno en el Gabinete, que reclama la intervención del mandatario para ordenar el tema.
Milei retoma la agenda en medio de internas y una fuerte tensión en el Gabinete
A medida que aumenta la tensión entre sectores enfrentados, crecen los pedidos direccionados al Presidente para que ordene las diferencias.