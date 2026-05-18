El presidente Javier Milei dio una charla sobre economía en una universidad privada junto al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. El Presidente busca reactivar su agenda y recuperar la centralidad ante el avance de la causa judicial contra su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, y en medio de las tensiones internas por la situación del funcionario. Milei se presentó en la Universidad de San Andrés en Victoria, Tigre.
Milei dio una charla sobre economía junto a Federico Sturzenegger
El Presidente busca reactivar su agenda y recuperar la centralidad ante el avance de la causa judicial contra su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y en medio de las tensiones internas.