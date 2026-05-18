Milei dio una charla sobre economía junto a Federico Sturzenegger

Como anticipó un medio nacioanl el caso Adorni abrió diferencias entre la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que al igual que el mandatario, sostiene al funcionario, al que la hermana del mandatario que tenía como uno de sus nombres preferidos para competir por la jefatura de gobierno porteño en 2027. La senadora exigió públicamente que el jefe de Gabinete acelere las explicaciones patrimoniales, y desde entonces mantiene una relación tirante con la mesa chica oficialista.