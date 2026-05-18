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Milei dio una charla sobre economía junto a Federico Sturzenegger

El Presidente busca reactivar su agenda y recuperar la centralidad ante el avance de la causa judicial contra su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y en medio de las tensiones internas.

El presidente Javier Milei dio una charla sobre economía en una universidad privada junto al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. El Presidente busca reactivar su agenda y recuperar la centralidad ante el avance de la causa judicial contra su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, y en medio de las tensiones internas por la situación del funcionario. Milei se presentó en la Universidad de San Andrés en Victoria, Tigre.

Como anticipó un medio nacioanl el caso Adorni abrió diferencias entre la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que al igual que el mandatario, sostiene al funcionario, al que la hermana del mandatario que tenía como uno de sus nombres preferidos para competir por la jefatura de gobierno porteño en 2027. La senadora exigió públicamente que el jefe de Gabinete acelere las explicaciones patrimoniales, y desde entonces mantiene una relación tirante con la mesa chica oficialista.

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