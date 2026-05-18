De qué lado se usa la escarapela en los actos escolares

¿Cómo se utiliza la escarapela argentina?

El uso más tradicional de la escarapela argentina consiste en colocarla sobre el lado izquierdo del pecho, cerca del corazón. Se trata de una ubicación no casual, que responde a una costumbre simbólica vinculada al sentimiento patriótico y al respeto por los emblemas nacionales. En actos escolares, ceremonias oficiales y celebraciones vinculadas a fechas históricas, es frecuente que estudiantes, docentes, funcionarios y ciudadanos la lleven de esa manera.

A pesar de que no existe una ley nacional o escrito oficial que determine de manera obligatoria el sitio exacto en el que debe colocarse, la costumbre popular sugiere esta manera, como una una forma de expresar compromiso e identificación con la historia y los valores nacionales.

Los colores son importantes y deben ser respetados. El celeste y blanco remiten directamente a la bandera argentina, a pesar de que esta fue elaborada días más tarde que la escarapela. Se cree que los tonos hacían referencia al cielo o bien a la Inmaculada Concepción de la Virgen.

Con el correr de los años también surgieron distintos estilos y diseños. Algunas personas optan por modelos clásicos realizados en cinta, mientras que otras eligen versiones artesanales más modernas elaboradas en tela, porcelana fría o materiales reciclados.

¿Cuándo se usa la escarapela?

El Día de la Escarapela es una de las jornadas principales en las que se lleva este distintivo nacional. Durante este día suelen realizarse actos escolares, homenajes y actividades educativas relacionadas con la historia argentina y la importancia de los símbolos patrios. Al tratarse del inicio de la Semana de Mayo, es el punto de partida para días de gran relevancia histórica.

Se trata del período que va desde el 18 de mayo y culmina el 25 de mayo. Esta última fecha conmemora la Revolución de Mayo de 1810 y la conformación del Primer Gobierno Patrio, uno de los acontecimientos más importantes de la historia nacional.

Otra jornada clave en la que se lleva la escarapela es el 20 de junio, Día de la Bandera, fecha en la que se recuerda el fallecimiento de Manuel Belgrano, creador de la insignia nacional. El 9 de julio es otra de las fechas en las que se ve a los argentinos vistiendo este símbolo, al celebrar el Día de la Independencia argentina y la declaración realizada en Tucumán en 1816.