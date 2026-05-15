Pagano denunció al presidente Javier Milei por encubrimiento

Para Pagano, este comentario de Milei "configuraría prima facie el delito previsto y reprimido por el artículo 226 del Código Penal (atentado contra el orden constitucional y la vida democrática) y, eventualmente, los tipos del artículo 227 bis y concordantes".

"Se trata, en cualquier caso, de delitos de acción pública, de gravedad institucional máxima, cuya investigación es indelegable", agrega en la denuncia. __IP__

Por último, señaló otro fragmento del reportaje al Presidente donde habló de un intento de coima por parte de un empresario.

Pagano dice que "la conducta del empresario", tal como la describe el Milei, "encuadra prima facie en el delito de cohecho activo previsto y reprimido por el artículo 258 del Código Penal, en función del artículo 256 del mismo cuerpo legal, con la agravante prevista por el artículo 259 bis si se acreditara la condición de Presidente de la Nación del funcionario al que se dirigió la oferta".