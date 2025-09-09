Tras la derrota electoral en PBA, Milei canceló su viaje a España

El mandatario nacional había estado en la edición del año pasado, como parte de su primera visita a España como presidente. En esa ocasión, llamó “corrupta” a la esposa de Pedro Sánchez, el presidente español, cosa que desencadenó un cruce de acusaciones que llevaron al retiro de la embajadora española en Buenos Aires.

Javier Milei también tenía previsto dar una clase en la IE University, una de las universidades privadas más importantes del país europeo, donde, de hecho, ya había muchos inscriptos.

Otras visitas del presidente a España

En lo que va del año, Milei viajó dos veces a la capital española. Una fue en el contexto de una gira internacional que, asimismo, lo llevó por Italia e Israel. Aunque no tiene buena relación con el gobierno socialista de Sánchez, el mandatario argentino estuvo allí a principios de junio para cerrar el Madrid Economic Forum. “¡Muerte al socialismo!”, exclamó en una de sus primeras intervenciones.

La otra vez fue para recibir el premio Escuela de Salamanca, que le entregó El Club de los Viernes, una organización integrada por libertarios españoles. Además, antes de volver a la Argentina, se reunió en la residencia del embajador con empresarios españoles que tenían interés en Argentina.

Ninguna de estas visitas fue oficial, es decir, no fue recibido por su par español Pedro Sánchez.