Una intensa nevada cubrió de blanco a Bariloche en pleno septiembre

Las bajas temperaturas no fueron extremas, lo que evitó la formación de hielo en el pavimento y las veredas. Pese a esto, recomendaron a los conductores y peatones movilizarse con extrema precaución por la ciudad.

En el Cerro Catedral la visibilidad es reducida, con nieve seca con acumulación de entre 10 y 30 centímetros en sectores altos. En la base la temperatura es de 1 °C, mientras que en la cumbre se registran -2 °C, con sensación térmica de hasta -8 °C debido al viento. Las ráfagas alcanzan entre 55 y 65 km/h en altura.

Según el parte oficial, solamente se encuentran habilitados para la práctica de esquí y snowboard los medios TS Séxtuple Ciprés, TS Princesita y las magic carpets I, III y IV. El acceso para peatones incluye solamente el TC Amancay en el sector sur y Cable Carril en el sector norte.