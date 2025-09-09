"
Venezuela cayó ante Colombia y se quedó afuera del Mundial 2026

Un póker de Luis Suárez permitió a Colombia remontar y vencer 6-3 a Venezuela en Maturín, quedando tercera en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Colombia cerró las Eliminatorias Sudamericanas con una victoria impactante: 6-3 sobre Venezuela en el Estadio Metropolitano de Maturín. El protagonista absoluto fue Luis Suárez, quien firmó un póker de goles y lideró la remontada del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

El partido comenzó a favor de la Vinotinto, que se adelantó en el marcador, pero rápidamente Colombia equilibró el juego y luego desató un contundente ataque. Suárez fue la figura clave: en apenas 17 minutos, anotó tres de sus cuatro goles, combinando potencia, definición y olfato goleador. El cuarto tanto llegó tras una diagonal hacia adentro y un remate preciso que sentenció la goleada.

El resto de la Selección colombiana aportó en la creación de juego. Luis Díaz, James Rodríguez y Richard Ríos asistieron en varias oportunidades, aprovechando la fragilidad defensiva de Venezuela, la pasividad en la mitad de la cancha y los errores del portero local.

A pesar de las modificaciones que hizo Néstor Lorenzo al iniciar el partido —seis cambios respecto al encuentro anterior—, Colombia supo adaptarse, remontar en dos ocasiones y cerrar un triunfo contundente que le permitió quedarse con la tercera posición de las Eliminatorias con 28 puntos.

La Vinotinto, por su parte, no logró sostener la ventaja inicial y terminó el torneo en una posición inferior, reflejando los problemas defensivos y la incapacidad de frenar a Suárez y compañía.

Con este cierre, Colombia se prepara para los amistosos de preparación para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los primeros compromisos serán en octubre, enfrentando a México y Canadá, donde el equipo tendrá la oportunidad de consolidar su funcionamiento y ajustar detalles antes de la cita mundialista.

Luis Suárez se despide de las Eliminatorias como el máximo referente del ataque colombiano, dejando claro que será una de las piezas fundamentales de cara al Mundial. Su capacidad para aparecer en los momentos clave y definir con precisión convierte al samario en un delantero temible para cualquier defensa.

