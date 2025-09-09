"
El GNC volvió a subir y hay fuertes diferencias entre estaciones

Tras casi nueve meses sin cambios, el GNC registró un nuevo aumento en San Juan. Mientras las privadas aplicaron subas, YPF mantiene precios más bajos.

Después de casi nueve meses sin cambios, el Gas Natural Comprimido (GNC) volvió a aumentar en San Juan. El ajuste, aplicado en los primeros días de septiembre, generó sorpresa entre los usuarios que hasta fines de agosto pagaban entre $593 y $594 por metro cúbico.

En estaciones privadas como Axion, ubicada en Ignacio de la Roza y Paula Albarracín de Sarmiento, y Shell, en Ignacio de la Roza y lateral de Circunvalación, el precio trepó a $640.

En contraste, algunas bocas de expendio de YPF mantienen el valor en $580, lo que marca una diferencia significativa frente a las compañías privadas.

Contexto: aumentos en los combustibles

El incremento del GNC se produce luego de que, a comienzos de septiembre, se aplicaran subas en naftas y gasoil por la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, establecida por el decreto 617/2025 del Gobierno nacional.

En YPF, los ajustes fueron moderados:

  • Nafta Súper: de $1.331 a $1.405.

  • Infinia Nafta: de $1.559 a $1.646.

  • Diesel 500: de $1.354 a $1.413.

En cambio, Shell aplicó aumentos más marcados:

  • Nafta Súper: de $1.409 a $1.676.

  • GNC: de $594 a $640.

Por su parte, Axion había mantenido el precio del GNC en $593 durante agosto, aplicando solo subas moderadas en líquidos, hasta la actualización de esta semana.

Estrategias diferentes

Los movimientos recientes reflejan la estrategia diferenciada entre las petroleras privadas y la empresa de bandera. Mientras Shell y Axion ajustan con mayor rapidez frente a la inflación y los costos operativos, YPF sostiene precios más graduales, lo que hoy deja al GNC con una diferencia de hasta $60 por metro cúbico en San Juan.

