El GNC volvió a subir y hay fuertes diferencias entre estaciones

Contexto: aumentos en los combustibles

El incremento del GNC se produce luego de que, a comienzos de septiembre, se aplicaran subas en naftas y gasoil por la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, establecida por el decreto 617/2025 del Gobierno nacional.

En YPF, los ajustes fueron moderados:

Nafta Súper: de $1.331 a $1.405.

Infinia Nafta: de $1.559 a $1.646.

Diesel 500: de $1.354 a $1.413.

En cambio, Shell aplicó aumentos más marcados:

Nafta Súper: de $1.409 a $1.676.

GNC: de $594 a $640.

Por su parte, Axion había mantenido el precio del GNC en $593 durante agosto, aplicando solo subas moderadas en líquidos, hasta la actualización de esta semana.

Estrategias diferentes

Los movimientos recientes reflejan la estrategia diferenciada entre las petroleras privadas y la empresa de bandera. Mientras Shell y Axion ajustan con mayor rapidez frente a la inflación y los costos operativos, YPF sostiene precios más graduales, lo que hoy deja al GNC con una diferencia de hasta $60 por metro cúbico en San Juan.