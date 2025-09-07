Milei reconoció la derrota y prometió corregir lo que sea necesario

En otro momento de su intervención, Milei aseguró que más allá del resultado electoral, no cambiará el rumbo de su gestión: “No se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal, vamos a mantener el esquema cambiario, vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación y vamos a mejorar nuestra política de Capital Humano”.

“Vamos a continuar del lado del bien en el mundo. No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno, no solo se ratifica el rumbo, sino que se profundiza y se acelera un poco más. No estamos dispuestos a entregar nuestro modelo que sacó a 12 millones de la pobreza”, sostuvo el jefe de Estado.

En Casa Rosada ya piensan en las elecciones del 26 de octubre, que renuevan la mitad del Congreso de la Nación. En ese sentido, Milei dijo que su equipo va a “internalizar, procesar y modificar” los errores de esta elección para tener un buen resultado en las nacionales.

“Como decia Churchill, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el coraje para continuar. Y nosotros vamos a continuar con las ideas de la libertad porque vamos a hacer la Argentina grande nuevamente. Como hemos dicho en la campaña, o la libertad avanza o la argentina retrocede, y nuestro compromiso por hacer grande a la Argentina nuevamente no se negocia. Mañana todos a trabajar que hay que sacar un país adelante”, cerró el Presidente.