Los complejos de "Casa Activa" estarán operativos en menos de un mes

El gobernador precisó que la Dra, Raquel Trincado, Directora de niñez y adolescencia, estará a cargo del trabajo en uno de los complejos, con un enfoque integral en el acompañamiento de menores bajo protección judicial. Estos niños y adolescentes provienen de hogares en los que sus progenitores no pueden hacerse cargo por diferentes motivos, como problemas de salud mental o consumo problemático. “Queremos poner toda la fuerza en esto y encontrar una solución real. Será un lugar placentero y seguro para los chicos que lo necesitan”, sostuvo Orrego.

En paralelo, el Gobierno provincial ya avanza en la puesta a punto de los servicios básicos de ambos predios para que puedan estar operativos en menos de un mes. “Esto es un alivio porque no tendremos que salir a alquilar inmuebles, lo que significa un beneficio directo para áreas muy sensibles de la sociedad”, remarcó.

image

El mandatario también valoró la articulación con Nación que permitió el traspaso de los complejos: “Haber firmado este convenio tiene que ver con una relación seria y cercana. Ellos querían regularizar la situación y a nosotros nos viene muy bien contar con estos inmuebles. Cuando uno da la mano tiene que cumplir con la palabra”.

De este modo, los complejos que alguna vez fueron pensados para jubilados pasarán a integrarse a políticas provinciales de cuidado y protección de niños y adolescentes, en un esquema que busca dar respuestas a problemáticas sociales urgentes.