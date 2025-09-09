"
Gobierno activó estrategia integral contra consumos problemáticos

Marcelo Orrego presentó este martes el Plan Provincial 2025-2027 para enfrentar adicciones y conductas asociadas al consumo problemático, con acciones interministeriales y dispositivos de contención para menores.

El Gobierno de San Juan puso en marcha este martes el Plan Provincial para el Abordaje de Consumos Problemáticos, una iniciativa que busca enfrentar de manera integral las adicciones y conductas asociadas al consumo problemático, mediante estrategias de prevención, asistencia y trabajo territorial.

El acto de presentación se realizó en la Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero. Además, participaron la titular de la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, Daniela Merlo, autoridades provinciales, representantes religiosos y referentes de distintas áreas institucionales.

Durante su exposición, Merlo explicó que el plan se diseñó sobre la base de un diagnóstico actualizado hasta julio de 2025, elaborado por el Observatorio Provincial de Drogas. “Contamos con información clave que nos permite conocer cómo está la provincia en materia de consumos problemáticos, y con base en ese diagnóstico diseñamos las políticas públicas que hoy estamos implementando”, indicó la funcionaria.

Por su parte, Orrego destacó la importancia de formalizar y articular las acciones existentes: “Sentíamos la necesidad de tener un plan estratégico que involucre a todos los ministerios y que brinde respuestas concretas en cada rincón del territorio. Este es un compromiso del Estado para acompañar a quienes atraviesan consumos problemáticos y fortalecer el tejido social con políticas públicas integrales”.

El plan contempla un fuerte enfoque en prevención, con programas como “Entre Todos”, que se implementa a través de unidades municipales, centros de día y casas convivenciales. La iniciativa articula además acciones con distintas áreas del Estado, como la Secretaría de Deporte, Turismo, Cultura y la Caja de Acción Social, con el objetivo de llegar a la comunidad mediante estrategias educativas, recreativas y sociales.

Uno de los desafíos señalados por las autoridades es el crecimiento de la ludopatía y los consumos digitales problemáticos en menores, detectados por el Ministerio de Educación. Por ello, se prevén capacitaciones dirigidas a escuelas, equipos territoriales y comunidades educativas para intervenir de manera temprana y evitar que estos consumos se profundicen.

En este marco, se anunció la creación de nuevos dispositivos de contención, como las “Casas Activas”, espacios residenciales destinados a jóvenes en situación judicial compleja o con problemas asociados al consumo. Estos lugares contarán con equipos técnicos interdisciplinarios, condiciones edilicias adecuadas y un enfoque centrado en el acompañamiento integral.

Platero explicó que los convenios firmados con la Nación permitirán habilitar estos espacios y reforzar la atención a los jóvenes: “Este plan es un trabajo conjunto que busca llegar mejor a cada sanjuanino”.

Finalmente, Orrego subrayó que la iniciativa “formaliza el trabajo que ya veníamos haciendo y asegura que cada acción tenga un marco institucional. Es un compromiso del Estado con los sanjuaninos, porque detrás de cada número hay personas y familias que necesitan acompañamiento”.

El plan abarca desde diagnóstico y planificación, hasta prevención, asistencia y contención, e involucra la coordinación de ministerios, municipios, organizaciones sociales y referentes comunitarios, con el objetivo de ofrecer respuestas integrales y sostenibles frente a los consumos problemáticos en la provincia.

