Gobierno activó estrategia integral contra consumos problemáticos

Por su parte, Orrego destacó la importancia de formalizar y articular las acciones existentes: “Sentíamos la necesidad de tener un plan estratégico que involucre a todos los ministerios y que brinde respuestas concretas en cada rincón del territorio. Este es un compromiso del Estado para acompañar a quienes atraviesan consumos problemáticos y fortalecer el tejido social con políticas públicas integrales”.

El plan contempla un fuerte enfoque en prevención, con programas como “Entre Todos”, que se implementa a través de unidades municipales, centros de día y casas convivenciales. La iniciativa articula además acciones con distintas áreas del Estado, como la Secretaría de Deporte, Turismo, Cultura y la Caja de Acción Social, con el objetivo de llegar a la comunidad mediante estrategias educativas, recreativas y sociales.

Uno de los desafíos señalados por las autoridades es el crecimiento de la ludopatía y los consumos digitales problemáticos en menores, detectados por el Ministerio de Educación. Por ello, se prevén capacitaciones dirigidas a escuelas, equipos territoriales y comunidades educativas para intervenir de manera temprana y evitar que estos consumos se profundicen.

En este marco, se anunció la creación de nuevos dispositivos de contención, como las “Casas Activas”, espacios residenciales destinados a jóvenes en situación judicial compleja o con problemas asociados al consumo. Estos lugares contarán con equipos técnicos interdisciplinarios, condiciones edilicias adecuadas y un enfoque centrado en el acompañamiento integral.

Platero explicó que los convenios firmados con la Nación permitirán habilitar estos espacios y reforzar la atención a los jóvenes: “Este plan es un trabajo conjunto que busca llegar mejor a cada sanjuanino”.

Finalmente, Orrego subrayó que la iniciativa “formaliza el trabajo que ya veníamos haciendo y asegura que cada acción tenga un marco institucional. Es un compromiso del Estado con los sanjuaninos, porque detrás de cada número hay personas y familias que necesitan acompañamiento”.

El plan abarca desde diagnóstico y planificación, hasta prevención, asistencia y contención, e involucra la coordinación de ministerios, municipios, organizaciones sociales y referentes comunitarios, con el objetivo de ofrecer respuestas integrales y sostenibles frente a los consumos problemáticos en la provincia.