Milei se reunió en la mesa política de cara a las elecciones de octubre

Se trata del equipo más íntimo libertario que durante el mes de octubre del año 2024 se reunía regularmente los martes de cada semana en el despacho presidencial hasta que el propio libertario optó por disolver la instancia de intercambio.

Según supo la agencia Noticias Argentinas de uno de los presentes, el objetivo de la coordinación es incluir al temario político debates respecto a los pormenores de la gestión, con intención de llevar los temas ya procesados a las reuniones de Gabinete.

Además, apuntará a sumar más actores al sulfatado Triángulo de Hierro en tensión por la disputa estratégica a la hora de cerrar las listas y tejer alianzas. Se trata de un gesto en respuesta directa a la derrota (47% a 33%) y a los escándalos de corrupción y peleas públicas, que golpeó al oficialismo.

Esta mañana, el primero en llegar a Balcarce 50 fue el mandatario. Lo hizo a las 8.58, de buen semblante, en uso del particular sobre todo de cuero negro y se encaminó a sus oficinas ubicadas en la planta alta.

Acto seguido, el vocero presidencial fue el segundo en incorporarse al intercambio, seguido por Bullrich, quien llegó minutos antes de las 9.30. Poco después desfiló por el salón de los Bustos, Santiago Caputo.

Los únicos que llegaron algunos minutos pasados al horario de convocatoria fueron Martin Menem, carpeta en mano, uno de los apuntados por un sector del Gobierno que le atribuye la responsabilidad en la derrota por los comicios en los que se repartieron los lugares en la Legislatura bonaerense, y Guillermo Francos, que hizo su ingreso con gesto adusto.

La ensayada sobreactividad del Poder Ejecutivo

Con la gestión en suspenso, y luego de haber reunido dos veces en el día al Gabinete el pasado lunes, esta tarde también se reencontrará la mesa política de la Provincia de Buenos Aires en una versión ampliada.

Como respuesta directa a la derrota en el distrito bonaerense, a las 14 se darán cita Karina Milei; el armador bonaerense, Sebastián Pareja; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la mano derecha de la menor delos Milei, Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem.

Podrían sumarse además como miembros plenos los dirigentes del PRO Cristian Ritondo y Diego Santilli.

El accionar que demuestra el libertario responde al anticipo de la “profunda autocrítica” y la necesidad de “no repetir los mismos errores” que planteó Milei en el breve discurso que dio el pasado domingo en el búnker de La Libertad Avanza en Gonnet.

Pese a las críticas contra el armado de Sebastián Pareja, de parte de varios usuarios twitteros que responden a las Fuerzas del Cielo, la organización que lidera Santiago Caputo, el armador bonaerense fue ratificado como jefe de campaña en la provincia camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre, luego de la reunión que mantuvo con “Lule” Menem en su despacho.

La actividad no termina este martes. El Presidente convocó a un nuevo intercambio con ministros previsto para el próximo miércoles e instruyó a Guillermo Francos a retomar el diálogo con los gobernadores para operativizar “una mesa de diálogo federal”.