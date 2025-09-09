La Municipalidad de la Ciudad de San Juan presentó las obras de mejoramiento urbano que se desarrollan en los tramos de las calles Sargento Cabral, Aguiar y Los Nogales, hasta llegar al Barrio Los Aromos. Esta intervención integral abarca la construcción de zapata, cordón y vereda, junto con mejoras en el sistema de alumbrado público y tareas de forestación, consolidando un espacio más seguro, accesible y ordenado para los vecinos.
Transformación urbana en marcha: calles renovadas y espacios más seguros
La intervención integral que transforma el entorno urbano incluye zapata, cordón, vereda, alumbrado, parada de colectivos y forestación en calles Sargento Cabral, Aguiar y Los Nogales.