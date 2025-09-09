Transformación urbana en marcha: calles renovadas y espacios más seguros

image

A estas mejoras se sumaron alrededor de 650 m² de veredas de hormigón peinado, con rampas de accesibilidad en esquinas, promoviendo la inclusión y facilitando el tránsito peatonal. En calle Aguiar, además, se realizaron tareas de parquización y reforestación, junto con la instalación de nuevos bancos urbanos y un moderno sistema de iluminación pública peatonal y vial, reforzando la seguridad y la calidad del espacio. También se instaló mobiliario urbano general, como cestos de basura y bancos, y se construyó una nueva parada de colectivos, mejorando la funcionalidad del entorno y promoviendo el uso del transporte público.

La obra culminó con trabajos de sellado de juntas, limpieza final y acondicionamiento general del entorno, asegurando su durabilidad y puesta en uso inmediata.

Esta obra forma parte del plan estratégico de transformación urbana que impulsa la municipalidad, con el objetivo de mejorar la infraestructura barrial, elevar la calidad de vida de los ciudadanos y poner en valor los cuatro distritos de la Ciudad.