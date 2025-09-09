Citación a Karina Milei: la comisión investigadora avanza en el caso $Libra

Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión, expresó su malestar en redes sociales: “El jefe de la Oficina Anticorrupción de (Javier) Milei se negó a recibir la citación para la comisión investigadora del caso $Libra”.

Además de Karina Milei y los funcionarios ya mencionados, la comisión prevé interpelar próximamente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al vocero Manuel Adorni y a distintos empresarios vinculados a la criptomoneda. En cambio, la citación a Javier Milei fue descartada: el Presidente tiene tiempo hasta el viernes para responder un cuestionario de nueve preguntas por escrito.

Entre los requerimientos que deberá responder Karina Milei se incluyen cuestiones técnicas y financieras sobre la operación de $Libra, como: “Informe con precisión y detalles cómo accedió a la dirección alfanumérica de 43 caracteres del contrato del token Libra, publicada en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025” y si posee o poseyó cuentas o billeteras virtuales habilitadas para operar criptoactivos en plataformas blockchain.

La subcomisión que podrá acceder a la causa penal que rige en Argentina quedó integrada por Yolanda Vega (Innovación Federal), Mónica Frade (Coalición Cívica), Fernando Carbajal (Democracia), Sabrina Selva (Frente Renovador) y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal).

Luis Villanueva sostuvo que “están dadas las pruebas de una negociación incompatible con la función pública”, en relación a la publicación de Milei en redes sociales, que revelaba información sensible sobre el emprendimiento de $Libra y su cercanía con los organizadores del proyecto.

La comisión continuará avanzando en la investigación para esclarecer la participación de funcionarios y allegados del Poder Ejecutivo en el manejo de la criptomoneda, con el objetivo de determinar responsabilidades políticas y posibles acciones judiciales.