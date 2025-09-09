"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Karina Milei

Citación a Karina Milei: la comisión investigadora avanza en el caso $Libra

La secretaria General de la Presidencia deberá presentarse ante la comisión investigadora del escándalo de la criptomoneda $Libra antes del 26 de octubre, con advertencias de posibles medidas coercitivas si no acude.

La comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda $Libra, impulsada por bloques opositores en la Cámara de Diputados, aprobó la citación de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del Presidente. La funcionaria deberá presentarse antes del 26 de octubre, con dos fechas posibles: 23 o 30 de septiembre.

En caso de que Milei alegue algún impedimento para concurrir, un grupo de legisladores se ofreció a trasladarse hasta la Casa Rosada para tomarle declaración, y no descartaron recurrir a la Justicia para garantizar su comparecencia.

El llamado a declarar se da en medio de un telón de fondo de ausencias significativas. Este martes, tres de los cuatro funcionarios citados no asistieron: Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA); José Massoni, exintegrante de la OA, quien se excusó por problemas de salud y envió sus respuestas por escrito; y María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia. Solo Luis Villanueva, de la Procuración General de la Nación, se presentó ante los legisladores.

Te puede interesar...

Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión, expresó su malestar en redes sociales: “El jefe de la Oficina Anticorrupción de (Javier) Milei se negó a recibir la citación para la comisión investigadora del caso $Libra”.

Además de Karina Milei y los funcionarios ya mencionados, la comisión prevé interpelar próximamente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al vocero Manuel Adorni y a distintos empresarios vinculados a la criptomoneda. En cambio, la citación a Javier Milei fue descartada: el Presidente tiene tiempo hasta el viernes para responder un cuestionario de nueve preguntas por escrito.

Entre los requerimientos que deberá responder Karina Milei se incluyen cuestiones técnicas y financieras sobre la operación de $Libra, como: “Informe con precisión y detalles cómo accedió a la dirección alfanumérica de 43 caracteres del contrato del token Libra, publicada en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025” y si posee o poseyó cuentas o billeteras virtuales habilitadas para operar criptoactivos en plataformas blockchain.

La subcomisión que podrá acceder a la causa penal que rige en Argentina quedó integrada por Yolanda Vega (Innovación Federal), Mónica Frade (Coalición Cívica), Fernando Carbajal (Democracia), Sabrina Selva (Frente Renovador) y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal).

Luis Villanueva sostuvo que “están dadas las pruebas de una negociación incompatible con la función pública”, en relación a la publicación de Milei en redes sociales, que revelaba información sensible sobre el emprendimiento de $Libra y su cercanía con los organizadores del proyecto.

La comisión continuará avanzando en la investigación para esclarecer la participación de funcionarios y allegados del Poder Ejecutivo en el manejo de la criptomoneda, con el objetivo de determinar responsabilidades políticas y posibles acciones judiciales.

Temas

Te puede interesar