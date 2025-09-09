En el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, la Selección Argentina cayó 1-0 frente a Ecuador en la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. El único gol llegó desde el punto de penal, convertido por Enner Valencia, tras una infracción de Nicolás Tagliafico sobre Ángelo Preciado, sancionada tras revisión del VAR por el árbitro Wilmar Roldán.
Sin Messi, la Albiceleste perdió ante Ecuador en la última fecha
Argentina cerró las Eliminatorias con una derrota 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, en un partido marcado por polémicas y expulsiones.