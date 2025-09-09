"
Sin Messi, la Albiceleste perdió ante Ecuador en la última fecha

Argentina cerró las Eliminatorias con una derrota 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, en un partido marcado por polémicas y expulsiones.

En el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, la Selección Argentina cayó 1-0 frente a Ecuador en la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. El único gol llegó desde el punto de penal, convertido por Enner Valencia, tras una infracción de Nicolás Tagliafico sobre Ángelo Preciado, sancionada tras revisión del VAR por el árbitro Wilmar Roldán.

El partido estuvo marcado por la ausencia de Lionel Messi, quien no participó del encuentro, y la expulsión de Nicolás Otamendi, capitán del equipo albiceleste, tras un empujón a Valencia cuando se dirigía cara a cara con Emiliano Martínez. Ecuador también terminó con un jugador menos por la tarjeta roja a Moisés Caicedo en el inicio del segundo tiempo.

A pesar de los cambios realizados por Lionel Scaloni, Argentina no pudo revertir la desventaja y mostró dificultades físicas frente al equipo local dirigido por Sebastián Beccacece. Con este resultado, ambos seleccionados ya habían asegurado su clasificación al Mundial 2026 y ahora se enfocarán en la próxima fecha FIFA con partidos amistosos de preparación para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Albiceleste finalizó las Eliminatorias en la primera posición con 38 puntos y con la mejor ofensiva del certamen, tras marcar 31 goles en 18 encuentros. Ecuador, en tanto, terminó segundo con 29 unidades y con la valla menos vencida, apenas 5 goles recibidos.

El partido cerró la etapa clasificatoria con una imagen deslucida de la defensa argentina, que sufrió las consecuencias del penal concedido y las expulsiones que condicionaron el desarrollo del encuentro.

