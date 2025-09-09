Sin Messi, la Albiceleste perdió ante Ecuador en la última fecha

Embed GOL DE ECUADOR. Enner Valencia mete el 1-0 ante Argentina de penal, a los 57 minutos del primer tiempo pic.twitter.com/BVChRnHixL — TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2025

El partido estuvo marcado por la ausencia de Lionel Messi, quien no participó del encuentro, y la expulsión de Nicolás Otamendi, capitán del equipo albiceleste, tras un empujón a Valencia cuando se dirigía cara a cara con Emiliano Martínez. Ecuador también terminó con un jugador menos por la tarjeta roja a Moisés Caicedo en el inicio del segundo tiempo.

TRAS UNA EXTENSA REVISIÓN EN EL VAR, ROLDÁN COBRÓ PENAL PARA ECUADOR



Antes del final del primer tiempo, el árbitro colombiano marcó los doce pasos en contra de la #SelecciónArgentina, por infracción de Tagliafico contra Preciado.

A pesar de los cambios realizados por Lionel Scaloni, Argentina no pudo revertir la desventaja y mostró dificultades físicas frente al equipo local dirigido por Sebastián Beccacece. Con este resultado, ambos seleccionados ya habían asegurado su clasificación al Mundial 2026 y ahora se enfocarán en la próxima fecha FIFA con partidos amistosos de preparación para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.