ANSES: el nuevo monto de la AUH y Tarjeta Alimentar para septiembre

Cuál es el nuevo monto de la AUH y la Tarjeta Alimentar
ANSES anunció que en septiembre la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) recibirán un aumento del 1,9%, en línea con la inflación de julio. Los montos quedarán de la siguiente manera:
AUH: $115.087 por hijo. Con la retención del 20%, el pago directo será de $92.070.
AUH con discapacidad: $374.444. Tras la retención del 20%, se cobrarán $299.795 por hijo. Con la libreta AUH se podrá acceder al monto retenido.
AUE: $115.087. En caso de no presentar libreta, se percibirá el 80%: $92.070.
Estas prestaciones se combinan con otras asistencias como la Tarjeta Alimentar-
Tarjeta Alimentar
Los titulares de AUH y AUE también recibirán el pago de la Tarjeta Alimentar, que no tendrá modificaciones en septiembre y se mantendrá en los valores actuales:
Familias con un hijo menor de 14 años o con discapacidad: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Este beneficio tiene como finalidad garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. A diferencia de otras prestaciones, no se actualiza todos los meses ni sigue la Ley de Movilidad.
Complemento Leche del Plan de los 1000 Días
Este refuerzo está destinado a embarazadas y familias con hijos de hasta 3 años. Consiste en la entrega de alimentos y asistencia nutricional para garantizar el crecimiento saludable de los más pequeños.
No requiere trámite previo, ya que se otorga mediante un cruce de datos entre Anses y el Ministerio de Capital Humano. En septiembre, el valor aumentará de $42.594 a $42.711.
Calendario de pagos de Anses
DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre