Pasaporte con fallas: dónde conseguir uno nuevo si tengo un viaje

Si tu pasaporte arroja una "observación" en la verificación de WhatsApp y tenés que viajar en los próximos 7 días, podés acercarte —incluso el mismo día del vuelo— a los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados en aeropuertos y en la terminal fluvial de Buquebus. Allí, el trámite de verificación y, de ser necesario, la reposición del pasaporte se realiza en el acto y de manera gratuita, demorando entre 2 y 6 horas.

Los centros habilitados son:

CABA - Aeroparque Jorge Newbery: Todos los días, las 24 hs.

EZEIZA - Ministro Pistarini: Todos los días, las 24 hs.

MENDOZA - Gobernador Francisco Gabrielli "El Plumerillo": Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs.

CÓRDOBA - Ingeniero Ambrosio Taravella: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs.

ROSARIO - Internacional Islas Malvinas: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs.

SALTA - General Martín Miguel de Güemes: Lunes a viernes de 8 a 14 hs.

CABA - Buquebus: De lunes a viernes de 8 a 20h. Sábados, domingos y feriados de 09 a 19h.

Para quienes no tienen un viaje inmediato pero desean revisar su pasaporte, pueden hacerlo en el Centro de Documentación Rápida (CDR) Paseo Colón – Av. Paseo Colón 1093, CABA, o en el Registro Civil más cercano a su domicilio en el interior del país.