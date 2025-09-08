"
A 49 días de las legislativas, Milei redefine su estrategia de poder

Entre pases de factura y una creciente tensión financiera, al Presidente le quedan 49 días duros hasta las legislativas nacionales.

Anoche, Axel Kicillof fue el gran ganador, porque su estrategia de desdoblar los comicios fue acertada. Cristina Kirchner, que festejó el triunfo como si hubiera sido propio, quedó opacada. Y LLA quedó sumergida en una “clara derrota”, como admitió el propio Presidente. Hoy, votan los mercados: ¿ganará la volatilidad o Economía está dispuesto a pagar cualquier precio para mantener la estabilidad?

Milei, cuando habló después de conocerse los resultados, insistió en que el número que obtuvo el peronismo es el techo, mientras que LLA consiguió un piso y tiene espacio para crecer. Para lograrlo, se comprometió a corregir todos los errores políticos. Tal vez aludía a los que cometieron Karina Milei y Sebastián Pareja, que tuvieron la lapicera de las candidaturas, mientras que Santiago Caputo -que también estaba en el escenario- quedó excluido de cualquier intervención.

Lo más importante para el Presidente en su moderado discurso, sin embargo, fue mostrarse firme y asegurar que no va a cambiar su política económica ni ninguna otra, sino que las redoblará. “El rumbo lo vamos a acelerar y profundizar. No retrocederemos ni un milímetro”, aseguró. Su propósito fue llevarle tranquilidad a los mercados, que hoy darán su veredicto.

Sin embargo, para volver a crecer, Milei deberá volver a enamorar a los sectores que se sienten perjudicados por el necesario ajuste. Nunca el 26 de octubre quedó tan cerca y tan lejos como hoy. Anoche, se largó la carrera electoral hacia esa meta y LLA tiene que remontar la cuesta.

La derrota era previsible, pero no lo era la magnitud de la diferencia: 14 puntos. Fuerza Patria, incluso con fracturas internas expuestas, no tuvo problema en imponerse. Anoche, Kicillof, en el discurso que dio en la sede de campaña, agradeció a Sergio Massa y a Cristina. Ya habrá tiempo para nuevas internas. También es cierto que nunca antes un gobierno nacional enfrentó un año electoral haciendo una corrección del déficit tan pronunciada.

