Anoche, Axel Kicillof fue el gran ganador, porque su estrategia de desdoblar los comicios fue acertada. Cristina Kirchner, que festejó el triunfo como si hubiera sido propio, quedó opacada. Y LLA quedó sumergida en una “clara derrota”, como admitió el propio Presidente. Hoy, votan los mercados: ¿ganará la volatilidad o Economía está dispuesto a pagar cualquier precio para mantener la estabilidad?
A 49 días de las legislativas, Milei redefine su estrategia de poder
Entre pases de factura y una creciente tensión financiera, al Presidente le quedan 49 días duros hasta las legislativas nacionales.