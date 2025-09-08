A 49 días de las legislativas, Milei redefine su estrategia de poder

Milei, cuando habló después de conocerse los resultados, insistió en que el número que obtuvo el peronismo es el techo, mientras que LLA consiguió un piso y tiene espacio para crecer. Para lograrlo, se comprometió a corregir todos los errores políticos. Tal vez aludía a los que cometieron Karina Milei y Sebastián Pareja, que tuvieron la lapicera de las candidaturas, mientras que Santiago Caputo -que también estaba en el escenario- quedó excluido de cualquier intervención.

Lo más importante para el Presidente en su moderado discurso, sin embargo, fue mostrarse firme y asegurar que no va a cambiar su política económica ni ninguna otra, sino que las redoblará. “El rumbo lo vamos a acelerar y profundizar. No retrocederemos ni un milímetro”, aseguró. Su propósito fue llevarle tranquilidad a los mercados, que hoy darán su veredicto.