Reforma del Código Penal: se agravan las penas por delitos de corrupción

También elimina la prescripción para los delitos considerados especialmente lesivos, como el abuso sexual y el homicidio agravado, con el argumento de que el paso del tiempo no puede convertirse en un condicionante para el castigo ni en un factor de desprotección para las víctimas.

Durante la exposición, Bullrich apuntó que el proyecto garantiza el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos. La reforma eleva los mínimos penales y cierra espacios que hoy permiten que condenas menores a tres años no se cumplan. Además, introduce un cambio central: las condenas perpetuas no tendrán límite temporal alguno. De esta manera, quienes sean sentenciados por homicidio agravado enfrentarán prisión de por vida, sin alternativas de reducción.

Adorni enmarcó la propuesta dentro de la agenda más amplia de reconfiguración del sistema penal que impulsa el Ejecutivo, que incluye la implementación del sistema acusatorio y cambios en la edad de imputabilidad. Según la comunicación oficial, la reforma completa “un mandato social” orientado a combatir la inseguridad y a reforzar la centralidad de las víctimas en el proceso penal.

La Casa Rosada confía en que la combinación de penas más estrictas, cumplimiento efectivo y la eliminación de la prescripción en delitos graves le dará al sistema penal un perfil más alineado con las demandas del Gobierno. El proyecto ya fue remitido al Congreso, donde el oficialismo buscará construir las mayorías necesarias para su aprobación.

El envío de este proyecto se complementa con las reformas de forma y fondo del sistema penal, que incluyen la implementación del Sistema Acusatorio y la baja de la edad de imputabilidad.

Al respecto, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, destacó el envío al Congreso del proyecto de Reforma Integral del Código Penal y aseguró: “En el marco del Plan Tolerancia Cero y en cumplimiento con el principal mandato que nos dio la sociedad, que es terminar con la inseguridad, hoy estamos dando un paso muy importante enviando el nuevo Código Penal al Congreso”.

Amerio subrayó que el nuevo Código Penal endurece las penas para delitos graves como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas, y elimina la prescripción en delitos especialmente graves como el abuso sexual y el homicidio agravado. “Con esta reforma, vinimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes. Nosotros defendemos a las víctimas.”, afirmó.

Además, explicó que el proyecto garantiza el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos: “Actualmente cuando la pena no supera los 3 años, el delincuente no cumple con la condena. Con este nuevo código, se elevan los mínimos de las penas evitando que los delincuentes sean liberados.”