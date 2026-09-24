En la previa del Zonda, ya registran focos de incendio en el Médano de Oro

Desde la repartición informaron que los siniestros no son de gran magnitud, aunque demandan una labor intensa por parte del personal actuante para evitar que se propaguen. La presencia de pastizales secos en la zona agrícola incrementa el riesgo de reactivación a medida que intensifique el viento.

Según el pronóstico oficial y los avisos de Protección Civil, el fenómeno meteorológico se manifestará con ráfagas que alcanzarán hasta 59 km/h a lo largo de toda la jornada, por lo que se reitera a la población la prohibición de realizar quemas de basura o vegetación.