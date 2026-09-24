Antes del arribo del viento Zonda pronosticado para la jornada de este jueves, la localidad del Médano de Oro comenzó a registrar los primeros focos de incendio. Ante esta situación, equipos de Protección Civil del municipio de Rawson desplegaron operativos en la zona para contener las llamas de forma preventiva.
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En la previa del Zonda, ya registran focos de incendio en el Médano de Oro
Personal de Protección Civil municipal ya interviene en distintos puntos de Rawson para sofocar las llamas, mientras rige un alerta por ráfagas de hasta 59 km/h.