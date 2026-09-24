Colapinto culminó decimoctavo en la primera práctica libre

El piloto británico fue el más rápido en el primer ensayo donde Kimi Antonelli sufrió una falla en su Mercedes, el argentino no pudo terminar entre los primeros 15 y Max Verstappen finalizó segundo, a cuatro décimas de Russell, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos también a cuatro décimas.

En la quinta posición se ubicó Antonelli, seguido por Oscar Piastri, que fue el mejor de McLaren en una complicada sesión en la que Lando Norris terminó decimocuarto, mientras que séptimo culminó Liam Lawson con Red Bull.