El argentino Franco Colapinto no tuvo una buena performance con su Alpine y terminó decimoctavo en la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 que se llevó a cabo en el circuito callejero Bakú y que fue liderada por George Russell con Mercedes.
Colapinto culminó decimoctavo en la primera práctica libre
El argentino Franco Colapinto no tuvo una buena performance con su Alpine en la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. George Russell fue el más veloz.