El INDEC difunde hoy el dato de pobreza y estiman que rondará el 30%

De acuerdo con estimaciones privadas, la tasa de pobreza rondará el 30% de la población urbana. Desde el departamento de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella proyectaron un 31,3% para el semestre comprendido entre enero y junio, mientras que el Observatorio de la Deuda Social de la UCA calculó una suba que llevaría la pobreza al 30% y la indigencia al 6,5%.

Especialistas atribuyen este freno en la tendencia bajista a la persistente suba en las tarifas de energía y transporte que impactan sobre los presupuestos familiares, sumado a un aumento de la informalidad laboral y una brecha de ingresos donde las familias de menores recursos perdieron terreno frente al costo de vida. La cifra oficial de esta tarde confirmará la magnitud del impacto en el promedio social del país.