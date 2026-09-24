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El INDEC difunde hoy el dato de pobreza y estiman que rondará el 30%

El organismo nacional dará a conocer este jueves el indicador oficial correspondiente al primer semestre de 2026.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves 24 de septiembre el dato oficial de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre de 2026. La publicación del informe técnico genera expectativa en el ámbito económico y político, ya que diversos analistas anticipan un repunte del indicador en comparación con el cierre del año anterior.

De acuerdo con estimaciones privadas, la tasa de pobreza rondará el 30% de la población urbana. Desde el departamento de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella proyectaron un 31,3% para el semestre comprendido entre enero y junio, mientras que el Observatorio de la Deuda Social de la UCA calculó una suba que llevaría la pobreza al 30% y la indigencia al 6,5%.

Especialistas atribuyen este freno en la tendencia bajista a la persistente suba en las tarifas de energía y transporte que impactan sobre los presupuestos familiares, sumado a un aumento de la informalidad laboral y una brecha de ingresos donde las familias de menores recursos perdieron terreno frente al costo de vida. La cifra oficial de esta tarde confirmará la magnitud del impacto en el promedio social del país.

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