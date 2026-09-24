El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves 24 de septiembre el dato oficial de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre de 2026. La publicación del informe técnico genera expectativa en el ámbito económico y político, ya que diversos analistas anticipan un repunte del indicador en comparación con el cierre del año anterior.
El INDEC difunde hoy el dato de pobreza y estiman que rondará el 30%
El organismo nacional dará a conocer este jueves el indicador oficial correspondiente al primer semestre de 2026.