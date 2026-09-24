Debido a la vigencia del alerta meteorológico por Viento Zonda emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y las recomendaciones emitidas por la Dirección de Protección Civil, el Ministerio de Educación de la provincia resolvió suspender la actividad escolar durante todo este jueves 24 de septiembre. La disposición preventiva aplica a escuelas de gestión pública y privada en todos sus turnos, niveles y modalidades.
Jueves sin clases en escuelas y la UNSJ por el alerta de Viento Zonda
Ante la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional y la recomendación de Protección Civil, el Ministerio de Educación y la UNSJ resolvieron la suspensión total de la presencialidad para este jueves 24 de septiembre.