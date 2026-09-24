Jueves sin clases en escuelas y la UNSJ por el alerta de Viento Zonda

A la medida del Ejecutivo provincial se sumó la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que dispuso la suspensión de las actividades presenciales en sus institutos preuniversitarios y unidades académicas, adaptando el dictado de contenidos a la modalidad virtual para evitar el desplazamiento de la comunidad educativa.

En el ámbito escolar, la cartera educativa confirmó que quedaron cancelados los llamados para la cobertura de cargos docentes programados para hoy. Asimismo, se reprogramó la entrega de netbooks del programa “Maestro de América, Cultivando el Futuro” destinada a los alumnos de los departamentos Pocito y Caucete, cuyas nuevas fechas de citación serán notificadas oportunamente por las autoridades escolares.