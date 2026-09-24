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Jueves sin clases en escuelas y la UNSJ por el alerta de Viento Zonda

Ante la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional y la recomendación de Protección Civil, el Ministerio de Educación y la UNSJ resolvieron la suspensión total de la presencialidad para este jueves 24 de septiembre.

Debido a la vigencia del alerta meteorológico por Viento Zonda emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y las recomendaciones emitidas por la Dirección de Protección Civil, el Ministerio de Educación de la provincia resolvió suspender la actividad escolar durante todo este jueves 24 de septiembre. La disposición preventiva aplica a escuelas de gestión pública y privada en todos sus turnos, niveles y modalidades.

A la medida del Ejecutivo provincial se sumó la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que dispuso la suspensión de las actividades presenciales en sus institutos preuniversitarios y unidades académicas, adaptando el dictado de contenidos a la modalidad virtual para evitar el desplazamiento de la comunidad educativa.

En el ámbito escolar, la cartera educativa confirmó que quedaron cancelados los llamados para la cobertura de cargos docentes programados para hoy. Asimismo, se reprogramó la entrega de netbooks del programa “Maestro de América, Cultivando el Futuro” destinada a los alumnos de los departamentos Pocito y Caucete, cuyas nuevas fechas de citación serán notificadas oportunamente por las autoridades escolares.

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