Nicole Neumann estalló por la viralización de una foto en una panchería

“Se viralizó una foto mía en una panchería donde mi hija y su amiga estaban comiendo panchos y quisieron deslizar: ay, no será que ella se habrá comido uno”, comenzó la modelo, quien había hecho un picante descargo en redes sobre ese tema.

Nicole Neumann reveló qué comió en el local de panchos

"Me parece horrible igual el hecho que alguien te invada y te saque una foto de atrás y exponerte de esa manera", continuó Nicole Neumann indignada al referirse a la viralización de esa imagen con su hija en el local.

En ese sentido, la pareja del piloto de autos Manu Urcera dejó en claro que no comió panchos y cuestionó: "Estaba comiendo tranquila con mi hija al mediodía esos nachitos con queso y aparte picoté así nomás porque a mí me gusta comer sano, no me gusta comer porquerías".

"La gente que me conoce sabe que yo no como carne y mucho menos porquerías encima, que sea alimento cancerígeno. De hecho, jamás les puse panchitos en el cumpleaños de mis hijas. ¿Por qué les voy a llenar la boca a todos de porquerías cuando les puedo dar cosas ricas y sanas? Mucho menos de comerlo yo", enfatizó la modelo.

Y cerró furiosa ante la filtración de esa foto que le sacaron en el local a sus espaldas: "Hay gente cho.. en la vida".