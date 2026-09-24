La provincia de San Juan atravesará este jueves 24 de septiembre una jornada caracterizada por temperaturas veraniegas y condiciones de inestabilidad climática. De acuerdo con el reporte oficial actualizado a las 06:10 por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima se elevará hasta los 36°C, al tiempo que se mantiene vigente un alerta por Viento Zonda.
Jueves sofocante y ventoso en la provincia con alerta oficial por Zonda
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para este jueves 24 de septiembre en San Juan.