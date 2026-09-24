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Jueves sofocante y ventoso en la provincia con alerta oficial por Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para este jueves 24 de septiembre en San Juan.

La provincia de San Juan atravesará este jueves 24 de septiembre una jornada caracterizada por temperaturas veraniegas y condiciones de inestabilidad climática. De acuerdo con el reporte oficial actualizado a las 06:10 por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima se elevará hasta los 36°C, al tiempo que se mantiene vigente un alerta por Viento Zonda.

El inicio del día registró una temperatura de 16.2°C a las 06:00 horas, sobre una mínima calculada en 13°C. Las condiciones matutinas mostraron un cielo algo nublado, humedad relativa del 34%, presión atmosférica de 937.4 hPa y vientos moderados del sector Norte a 17 km/h.

Ante el aumento brusco de la temperatura y el riesgo asociado a las ráfagas de aire seco y cálido propiciadas por el Zonda, los organismos de Protección Civil reiteraron las recomendaciones habituales: evitar la exposición prolongada al exterior, hidratarse continuamente, no generar fuego en espacios abiertos y extremar los cuidados al conducir ante la posible reducción de visibilidad por la acumulación de tierra en suspensión.

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