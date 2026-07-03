Milei viaja a Tucumán por los actos de los 210 años de la Independencia

La visita tendrá además un fuerte contenido político, ya que el Presidente volverá a mostrarse con el mandatario tucumano en un contexto de diálogo entre la Casa Rosada y los gobernadores por temas vinculados a la reforma política, la obra pública y los recursos coparticipables.

Se espera además la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en los actos oficiales, al igual que ocurrió en anteriores celebraciones patrias.

Cómo será el acto por el Día de la Independencia en Tucumán

De repetirse el esquema de 2025, Milei arribará el 8 de julio al aeropuerto internacional Benjamín Matienzo y desde allí se trasladará en helicóptero hasta el centro de San Miguel de Tucumán para participar de la vigilia en la Casa Histórica.

A la medianoche está prevista una cadena nacional con la interpretación del Himno Nacional Argentino y la firma de las actas protocolares en el Salón de Jura, tras lo cual el Presidente regresará a la Quinta de Olivos.

Para el operativo de seguridad, las autoridades provinciales dispusieron un despliegue de más de 2.000 efectivos policiales, con controles terrestres y aéreos y la prohibición de venta y consumo de alcohol en los alrededores de la Plaza Independencia. Los detalles finales serán coordinados con Casa Militar.

Una celebración distinta a la del año pasado

La visita de este año tendrá un escenario diferente al de 2025, cuando Milei suspendió su viaje a Tucumán debido a las condiciones climáticas adversas y al escaso acompañamiento de los gobernadores, en medio de las tensiones por el reparto de fondos nacionales.

En esta oportunidad, la invitación fue extendida nuevamente a todos los mandatarios provinciales y en la Casa Rosada esperan una foto institucional más amplia en una fecha cargada de simbolismo para el Gobierno nacional.

Durante la gestión libertaria, Tucumán se convirtió en un escenario clave para los acuerdos políticos con sectores de la oposición dialoguista. Allí, el 9 de julio de 2024, se firmó el denominado Pacto de Mayo, que reunió a 18 gobernadores y a los expresidentes Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá.